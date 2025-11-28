醫院窗戶插筷子太奇特！網猜象徵「筷筷出院」 多數人提1合理解釋

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在醫院發現窗戶上插著兩雙免洗筷，好奇到底有什麼用意？ 示意圖／ingimage
通常在醫院都會有些禁忌或者難以用科學解釋的事，但相信與否，每個人的解讀各有不同。有網友日前在醫院看到一個特殊景象，一扇窗戶上被插著兩雙竹筷子，他不懂這代表什麼意思，於是發文請教大家。貼文一出引來不少討論，有人則解釋應該是窗戶密合度不足才這樣做。

從原PO在Dcard貼出的照片看到，這扇玻璃窗的上方，在窗戶和窗框中間被插著兩雙免洗竹筷子，筷子的塑膠套沒有拆掉，這是他之前到榮總醫院意外發現的，因此很好奇為何醫院的窗戶要插筷子，是否有什麼特殊含義？

不少人留言搞笑地說，「吃泡麵就不怕沒筷子了」、「可能怕下一個住院的吃飯少一雙筷子，一種學長姐留給學弟妹救急」、「這樣突然需要筷子比較方便」、「這是木工高級工法」、「吃便當需要」、「化解壁刀煞」；但也有網友認為可能象徵祝福寓意，「窗戶的寓意多是象徵和戶外的『連接』，插了筷子，代表著『筷筷出院』，大概是這樣」。

而多數人則以較科學、合理的角度解釋，「可能是那個窗戶太舊了、會晃，用筷子卡著固定？」、「老舊窗戶我都塞報紙之類的，風吹才不會一直晃很吵」、「醫院早期使用的鋁窗因為加工精度不足，導致密合度不佳，遇到風大時會經常性的產生震動聲響，插入竹筷是讓窗框減少間隙避免發生噪音」、「估計不是氣密窗，風吹會有空空聲」、「就風吹窗框會有撞擊蹦蹦聲，然後醫院晚上很安靜怕睡不著吧，插著減少碰撞聲響」。

