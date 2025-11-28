逃生緩降設備到底實不實用？ 網友搖頭：很多都當擺設

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
香港大埔宏福苑發生大火，造成嚴重傷亡。中新社
香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，高樓火災逃生問題再度引起不少人關注。有網友表示，近年來的新建案都有裝置升降逃生設備，這次香港大火也讓他好奇家裡沒有這項設備的人，是否也會想安裝使用？貼文引起熱議，多數人則搖頭不看好。

原PO發文表示，看到香港宏福苑大火，讓他想到一些新建案的陽台上都有逃生升降索的裝置，於是上網查了一下某品牌的價格，發現其實也不太貴，而且長度最多可以適用到29公尺，差不多10樓左右。他好奇經過這次香港高樓大火後，大家會想安裝升降逃生索嗎？是否也認為需要修法強制3樓以上都安裝嗎？

貼文一出引起熱議，「這不是規定要有嗎？」、「台灣法規有規定一定樓層、面積強制設置」、「這次是從外面燒進去，逃生索無用」、「還敢住大樓？」、「買透天啊」、「一堆人自己把陽台外推，搞到沒地方可以避火」、「很多老舊的住商混合大樓，緩降機降下去是招牌，或甚至不同樓層的緩降機是在同一條垂直線上」。

還有人認為設備老舊容易出問題、安全裝置沒弄好會摔下來，是民眾不敢使用的原因，「年久失修摔死」、「到後面也都放著當擺設啦」、「沒幾年就生鏽，繩索也應該了」、「之前參加消防講習，消防隊說他們現在也不推這個，因為有人沒套好結果滑出來，摔得更慘」。

逃生緩降機的設置法規主要根據《各類場所消防安全設備設置標準》，需在2樓以上、10樓以下，且該樓層收容人員在30人以上時，才可能需要設置。11樓以上建築物則不設置緩降機，而是必須使用避難層、安全梯等更高規格的避難設施。

香港 宏福苑 火災 香港大火

