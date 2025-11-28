這樣有熟？拉麵流行舒肥風 他看到肉片嚇傻：還以為是剛宰的

日式拉麵在台灣風行多年，店家也一直推陳出新，近年「舒肥」（低溫真空烹調）技術因能保留肉質軟嫩口感，成為不少店家製作叉燒的首選。但有網友前往知名連鎖拉麵店用餐，端上桌的豬肉叉燒呈現鮮豔粉紅甚至帶有透明感，讓他驚呼彷彿在吃「剛宰的肉」，照片曝光後引發熱議，店家也對此做出正式回應。

這名消費者在Threads上分享用餐照片，畫面中可見拉麵上，覆蓋著一片色澤相當紅潤、且肉質紋理清晰的豬肉叉燒，其邊緣甚至呈現半透明狀。強烈的視覺衝擊讓當事人忍不住自嘲，感覺像是吃拉麵配上新鮮生肉。事後她也坦言，雖有網友認為沒問題，但自己當下實在過不了心裡的檻，最終還是沒能入口。

畫面流出後，不少人對這塊肉的「熟度」感到不可思議。不少人幽默調侃，這塊肉生猛到彷彿還能聽到豬叫聲，還有人笑稱肉片看起來正準備要把旁邊的海苔吃掉；更有網友搬出以對生食暴怒聞名的名廚高登（Gordon Ramsay），直言若是他看到這盤菜，恐怕會當場崩潰。

部分民眾則嚴肅表示，即便知道是舒肥手法，但這塊肉的視覺呈現確實容易讓人聯想到食安疑慮，擔心腸胃無法負荷。

針對消費者的疑慮，業者強調，店內的肉品均經過符合食品安全標準的中心溫度控制，目的在於維持肉質的軟嫩多汁；至於肉片呈現粉紅色，是因肌紅蛋白含量與氧化狀態所致，屬於安全熟化下的正常現象。店家也補充，若顧客在用餐當下對餐點狀態有疑慮，皆可直接向店員反應，現場人員會協助處理。