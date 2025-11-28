他為省4萬元到日本買熱水器卻無法託運 網建議1方法帶回台灣

日本是台灣人最愛造訪的國家，不僅可以看美景、吃美食，還能大肆血拚購物。有一名網友透露12月要去日本買家電，其中一項是熱水器，但他曾聽過有人要帶回台灣卻被海關擋下，因此不知道如果改託運是否能成功？貼文引起不少人好奇為何要這麼麻煩，他也透露主要是因為價差關係。

這名網友在PTT發文表示，12月將去日本採購一些家電用品，目前可以確定的是咖啡機、吹風機、免治馬桶、吸塵器等能託運，但熱水器還有待確認。他說要買的熱水器內部沒有電池，也無可燃氣，曾上網查發現有人直接帶回來卻被海關擋下來，但也有成功的案例，但託運規定並沒有看到直接禁止熱水器，線上詢問多家航空公司的AI客服也得不到答案，因此想問大家是否有人曾託運熱水器成功過？

貼文一出引起熱議，有內行人留言解釋，「航空公司禁止『含可燃氣體的設備』上機（託運/手提都不行），瓦斯熱水器屬於燃氣設備，內部可能殘留丙烷、丁烷或其他可燃氣體，這類物品在航空公司的規範中都屬於危險品，旅客行李無法託運」，也因為航空公司無法驗證瓦斯殘留量是否為零，因此只要設備原本是燃氣設備，就會被視為「不可託運」，就連日本國籍航空也有相同規範。

還有網友建議可以搭郵輪帶回來，「坐郵輪帶回來吧」、「郵輪可以、飛機不行」、「帶這些東西當然是搭郵輪」、「不如搭郵輪去買」。不少人好奇為何要大費周章到日本買熱水器，原PO則解釋主要是為了省錢，因為日本和台灣的熱水器大出水量價差滿大的，兩者整體成本價差有將近4萬元。