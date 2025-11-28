快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

聽新聞
0:00 / 0:00

他為省4萬元到日本買熱水器卻無法託運 網建議1方法帶回台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友想到日本採購家電，但不知道能不能託運熱水器回台灣，貼文也引起不少討論。示意圖／AI生成
有網友想到日本採購家電，但不知道能不能託運熱水器回台灣，貼文也引起不少討論。示意圖／AI生成

日本是台灣人最愛造訪的國家，不僅可以看美景、吃美食，還能大肆血拚購物。有一名網友透露12月要去日本買家電，其中一項是熱水器，但他曾聽過有人要帶回台灣卻被海關擋下，因此不知道如果改託運是否能成功？貼文引起不少人好奇為何要這麼麻煩，他也透露主要是因為價差關係。

這名網友在PTT發文表示，12月將去日本採購一些家電用品，目前可以確定的是咖啡機、吹風機、免治馬桶、吸塵器等能託運，但熱水器還有待確認。他說要買的熱水器內部沒有電池，也無可燃氣，曾上網查發現有人直接帶回來卻被海關擋下來，但也有成功的案例，但託運規定並沒有看到直接禁止熱水器，線上詢問多家航空公司的AI客服也得不到答案，因此想問大家是否有人曾託運熱水器成功過？

貼文一出引起熱議，有內行人留言解釋，「航空公司禁止『含可燃氣體的設備』上機（託運/手提都不行），瓦斯熱水器屬於燃氣設備，內部可能殘留丙烷、丁烷或其他可燃氣體，這類物品在航空公司的規範中都屬於危險品，旅客行李無法託運」，也因為航空公司無法驗證瓦斯殘留量是否為零，因此只要設備原本是燃氣設備，就會被視為「不可託運」，就連日本國籍航空也有相同規範。

還有網友建議可以搭郵輪帶回來，「坐郵輪帶回來吧」、「郵輪可以、飛機不行」、「帶這些東西當然是搭郵輪」、「不如搭郵輪去買」。不少人好奇為何要大費周章到日本買熱水器，原PO則解釋主要是為了省錢，因為日本和台灣的熱水器大出水量價差滿大的，兩者整體成本價差有將近4萬元。

日本 家電 熱水器 託運

延伸閱讀

高市「台灣有事」後中日關係如何演變？學者：中日若衝突 台灣最倒楣

香港宏福苑大火多人死傷 日本政府致哀與慰問

以香港為母港 海洋光譜號啟航 香港本月吸10艘郵輪到訪

北市男赴美就學遭星宇拒載求償31萬 法官審酌要件判航空公司免賠

相關新聞

他為省4萬元到日本買熱水器卻無法託運 網建議1方法帶回台灣

日本是台灣人最愛造訪的國家，不僅可以看美景、吃美食，還能大肆血拚購物。有一名網友透露12月要去日本買家電，其中一項是熱水器，但他曾聽過有人要帶回台灣卻被海關擋下，因此不知道如果改託運是否能成功？貼文引起不少人好奇為何要這麼麻煩，他也透露主要是因為價差關係。

天氣轉涼信義區妹子清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

近期天氣逐漸轉涼，許多人開始穿起冬季的衣服出門。不過有網友發現信義區的女生都穿「基本三件套」，清一色是…

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網揭國旅敗筆關鍵：觀光好牌全砸爛

近年國內旅遊品質屢遭質疑，就連泡湯勝地1老街也被點名，引發討論。近日有網友直言，這老街擁有溫泉、河谷美景及獨特原住民文化，但因...

連日本廁所都怕！他揭3原因出國興致大減 全網看傻：適合出家

不少人規劃旅遊時都認為「出國更划算」，但也有人越玩越卻步。一名網友分享，自己出國幾次後，反而興致大減，列出3大原因分別為在外如廁壓力、飲食不適應，完全沒有購物慾，讓他覺得出國不如待在台灣自在。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台北好地段住宿一晚近萬 他改睡1包廂：不到400元還交通方便

國旅常常被網友們評價「房價太貴」，日前有交通議題的粉專「Owl貓頭鷹交通書」發文表示，他來台北參加展場，看到附近的飯店一晚住宿都要4000-6000元，於是他直衝網咖，發現包夜一晚只要390元，而且走路就可以到捷運站，CP值超高讓網友大讚「網咖真的是好去處」。

拉麵店為何愛用「販賣機」點餐？內行曝好處多：可避免老闆最怕的事

拉麵是日本料理中出現的麵條食物，也深受台灣民眾喜愛。一名男網友發文，好奇為何拉麵店都偏好使用「投幣式販賣機」，對此，有內行網友解釋是因為節省人力、防止員工偷錢，更有網友指出用販賣機相比收現金更加衛生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。