快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣轉涼信義區妹子清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
近期天氣逐漸轉涼，許多人開始穿起冬季的衣服出門，不過有網友發現信義區的女生都穿「基本三件套」。聯合報系資料照
近期天氣逐漸轉涼，許多人開始穿起冬季的衣服出門，不過有網友發現信義區的女生都穿「基本三件套」。聯合報系資料照

近期天氣逐漸轉涼，許多人開始穿起冬季的衣服出門。不過有網友發現信義區的女生都穿「基本三件套」，清一色是「皮衣＋短裙＋長靴」，文章曝光網友們也超有感，「今天在信義區至少看到60個」。

該名網友在Threads貼出一張對話截圖，傳訊息的人先是發問「我到了，你在哪？」、「你穿什麼？我比較好找」，對方則回「皮衣短裙＋靴子」，傳訊者傻眼表示，「大家都穿一樣的。」

9M88身穿皮衣＋短裙＋長靴，信義區基本三件套。示意圖/聯合報系資料照
9M88身穿皮衣＋短裙＋長靴，信義區基本三件套。示意圖/聯合報系資料照

原po忍不住開玩笑，「信義區的妹子是不是該加油了？辨識度呢？」，甚至懷疑「這三件套是焊在妳們身上了嗎？洗澡有拿下來嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛笑稱「這套是信義區公發的嗎？」、「皮衣鑑賞大會不是開玩笑的，總有一款你喜歡的皮衣」，也有人認證「現在台北比較會打扮的女生，在秋冬的街上，基本上80%都穿長靴+短裙」、「我今天才買這個三件套」、「不ㄧ定有皮衣，但今天在信義區至少看到60個女生穿短裙配長靴」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

正妹 穿搭

延伸閱讀

嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

他吃鼎泰豐收補償！「1原因」不符出餐標準 網驚：逼死其他餐飲業

不是優先席也要讓？國二女北捷遭長輩逼起身 母心疼：難道要穿泳衣秀傷口

相關新聞

天氣轉涼信義區妹子清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

近期天氣逐漸轉涼，許多人開始穿起冬季的衣服出門。不過有網友發現信義區的女生都穿「基本三件套」，清一色是…

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網揭國旅敗筆關鍵：觀光好牌全砸爛

近年國內旅遊品質屢遭質疑，就連泡湯勝地1老街也被點名，引發討論。近日有網友直言，這老街擁有溫泉、河谷美景及獨特原住民文化，但因...

連日本廁所都怕！他揭3原因出國興致大減 全網看傻：適合出家

不少人規劃旅遊時都認為「出國更划算」，但也有人越玩越卻步。一名網友分享，自己出國幾次後，反而興致大減，列出3大原因分別為在外如廁壓力、飲食不適應，完全沒有購物慾，讓他覺得出國不如待在台灣自在。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台北好地段住宿一晚近萬 他改睡1包廂：不到400元還交通方便

國旅常常被網友們評價「房價太貴」，日前有交通議題的粉專「Owl貓頭鷹交通書」發文表示，他來台北參加展場，看到附近的飯店一晚住宿都要4000-6000元，於是他直衝網咖，發現包夜一晚只要390元，而且走路就可以到捷運站，CP值超高讓網友大讚「網咖真的是好去處」。

拉麵店為何愛用「販賣機」點餐？內行曝好處多：可避免老闆最怕的事

拉麵是日本料理中出現的麵條食物，也深受台灣民眾喜愛。一名男網友發文，好奇為何拉麵店都偏好使用「投幣式販賣機」，對此，有內行網友解釋是因為節省人力、防止員工偷錢，更有網友指出用販賣機相比收現金更加衛生。

機場插座旁被放置空寶特瓶 他秒懂真正用意：感謝瓶子超人

別誤丟好工具！一名網友@johnnywtball在Threads表示，近日在桃園機場看到一個寶特瓶被放置在地面角落，起初以為是有人沒水準亂丟垃圾，沒想到一切其實都是精心安排的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。