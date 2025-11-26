天氣轉涼信義區妹子清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

近期天氣逐漸轉涼，許多人開始穿起冬季的衣服出門。不過有網友發現信義區的女生都穿「基本三件套」，清一色是「皮衣＋短裙＋長靴」，文章曝光網友們也超有感，「今天在信義區至少看到60個」。

該名網友在Threads貼出一張對話截圖，傳訊息的人先是發問「我到了，你在哪？」、「你穿什麼？我比較好找」，對方則回「皮衣短裙＋靴子」，傳訊者傻眼表示，「大家都穿一樣的。」

9M88身穿皮衣＋短裙＋長靴，信義區基本三件套。示意圖/聯合報系資料照

原po忍不住開玩笑，「信義區的妹子是不是該加油了？辨識度呢？」，甚至懷疑「這三件套是焊在妳們身上了嗎？洗澡有拿下來嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛笑稱「這套是信義區公發的嗎？」、「皮衣鑑賞大會不是開玩笑的，總有一款你喜歡的皮衣」，也有人認證「現在台北比較會打扮的女生，在秋冬的街上，基本上80%都穿長靴+短裙」、「我今天才買這個三件套」、「不ㄧ定有皮衣，但今天在信義區至少看到60個女生穿短裙配長靴」。