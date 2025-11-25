快訊

台灣1老街遭嫌「像貧民窟」！網揭國旅敗筆關鍵：觀光好牌全砸爛

聯合新聞網／ 綜合報導
烏來老街長期被視為泡湯勝地，但近年國內旅遊品質屢遭質疑，引發討論。記者張策／攝影
烏來老街長期被視為泡湯勝地，但近年國內旅遊品質屢遭質疑，引發討論。記者張策／攝影

近年國內旅遊品質屢遭質疑，就連泡湯勝地烏來老街也被點名，引發討論。近日有網友直言，烏來擁有溫泉、河谷美景及獨特原住民文化，但因缺乏整體規劃，整個區域「看起來像貧民窟」，難以展現原有優勢。他感嘆「這就是國旅」引發網友共鳴，認為國內觀光敗在缺乏整體設計，浪費了台灣的好山好水。

這名網友在臉書社團「反攻大路」發文指出，烏來擁有溫泉、河谷、瀑布以及原住民文化和昔日伐木台車等珍貴觀光資源，具備成為世界文化遺產的潛力。然而，他實地走訪後大失所望，發現老街多處房舍年久失修、設施棄置，加上水管電線交錯凌亂使景觀破敗，尤其覽勝大橋更讓他怒批耗資上億的新橋破壞山林視野，與周遭環境格格不入。

相關貼文迅速引發討論，許多網友表示對台灣觀光規劃已感到失望，批評「美感問題嚴重，政府缺乏統一規劃與招牌設計」、「那座橋真的不搭」、「景點同質性太高，烏來即使有小火車、纜車，看起來仍和過去的廬山溫泉沒兩樣」，也有人直言老街環境凌亂，「根本不像旅遊區，還浪費時間與金錢」，認為台灣明明擁有美景，卻在規劃上屢屢失分。

不少網友認為，烏來問題並非個案，台灣多處景點都「把一手好牌打爛」，點名墾丁、基隆河壺穴、東北角、基隆和平島等地皆面臨類似情況，也有民眾拿捷克等國家景點比較，直言落差明顯，「真的很醜」，甚至有人嘲諷這種現象正是所謂的「台灣感性」。

也有網友出面補充，覽勝大橋的設計並非全然失當，強調其造型是為了避免設置橋墩影響水流，當地居民在經歷蘇迪勒颱風後更能理解此一安全考量。不過，多數民眾仍期待政府能提出整體改善方向，認為若能輔導商家將老舊建築統一翻新，例如導入日式小木屋等更具風格特色的設計，將有助提升烏來的觀光質感。此外，有人則強調台灣美景不輸日本，唯獨在旅遊品質與整體視覺上有待加強。

新北市烏來區的覽勝大橋。聯合報系資料照片／記者江婉儀攝影
新北市烏來區的覽勝大橋。聯合報系資料照片／記者江婉儀攝影

烏來 老街 國旅 溫泉 景點 設計 世界文化遺產 建築 觀光 金錢
