連日本廁所都怕！他揭3原因出國興致大減 全網看傻：適合出家

不少人規劃旅遊時都認為「出國更划算」，但也有人越玩越卻步。一名網友分享，自己出國幾次後，反而興致大減，列出3大原因，分別為在外如廁壓力、飲食不適應及完全沒有購物慾，讓他覺得出國不如待在台灣自在。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「已對出國旅遊沒什麼興趣」為題，指出公司每兩年補助國外員工旅遊近3萬元，之前為了消耗掉補助跟同事出國幾次，也曾跟朋友自由行，但現在已經越來越不想出國。

他透露自己最討厭在外面上廁所，即便是去日本，到比較鄉下的地方還是覺得廁所有點可怕，但覺得大部分國家的廁所，還是都比台灣好。再來是飲食問題，雖然日本食物算合口味，但吃久也覺得一般般，其他國家更是吃不習慣。最後是自己完全沒有購物慾，朋友在伴手禮店、藥妝店買到停不下來，他卻只覺得無聊，這三點原因加總，讓他對「出國」興趣大減。

對此，不少網友都看傻，紛紛表示「沒食慾也沒物慾，也不習慣外面的廁所，那就是任何型態的出門都不適合你」、「在歐洲上廁所都要錢，還不見得比台灣公廁還乾淨」、「國外廁所好在哪？你有去過澳洲嗎？」、「紐澳的廁所你應該更無法」、「沒人逼你出國吧」、「我覺得出家比出國更適合你欸」、「說一堆廢話，你只適合在家當肥宅」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，回應「旅遊即生活，出門久了也會膩，千帆過盡還是家鄉最美」、「不喜出國+1，主要懶得整理行李，也覺得安檢和過海關讓我壓力很大」、「推，完全不想出國」、「坐飛機很累」。