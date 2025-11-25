連日本廁所都怕！他揭3原因出國興致大減 全網看傻：適合出家

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己出國幾次後，反而興致大減，並列出3大原因。 示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己出國幾次後，反而興致大減，並列出3大原因。 示意圖／Ingimage

不少人規劃旅遊時都認為「出國更划算」，但也有人越玩越卻步。一名網友分享，自己出國幾次後，反而興致大減，列出3大原因，分別為在外如廁壓力、飲食不適應及完全沒有購物慾，讓他覺得出國不如待在台灣自在。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「已對出國旅遊沒什麼興趣」為題，指出公司每兩年補助國外員工旅遊近3萬元，之前為了消耗掉補助跟同事出國幾次，也曾跟朋友自由行，但現在已經越來越不想出國。

他透露自己最討厭在外面上廁所，即便是去日本，到比較鄉下的地方還是覺得廁所有點可怕，但覺得大部分國家的廁所，還是都比台灣好。再來是飲食問題，雖然日本食物算合口味，但吃久也覺得一般般，其他國家更是吃不習慣。最後是自己完全沒有購物慾，朋友在伴手禮店、藥妝店買到停不下來，他卻只覺得無聊，這三點原因加總，讓他對「出國」興趣大減。

對此，不少網友都看傻，紛紛表示「沒食慾也沒物慾，也不習慣外面的廁所，那就是任何型態的出門都不適合你」、「在歐洲上廁所都要錢，還不見得比台灣公廁還乾淨」、「國外廁所好在哪？你有去過澳洲嗎？」、「紐澳的廁所你應該更無法」、「沒人逼你出國吧」、「我覺得出家比出國更適合你欸」、「說一堆廢話，你只適合在家當肥宅」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，回應「旅遊即生活，出門久了也會膩，千帆過盡還是家鄉最美」、「不喜出國+1，主要懶得整理行李，也覺得安檢和過海關讓我壓力很大」、「推，完全不想出國」、「坐飛機很累」。

出國旅遊 廁所 日本 食慾 安檢
延伸閱讀

台北好地段住宿一晚近萬 他改睡1包廂：不到400元還交通方便

國旅常常被網友們評價「房價太貴」，日前有交通議題的粉專「Owl貓頭鷹交通書」發文表示，他來台北參加展場，看到附近的飯店一晚住宿都要4000-6000元，於是他直衝網咖，發現包夜一晚只要390元，而且走路就可以到捷運站，CP值超高讓網友大讚「網咖真的是好去處」。

拉麵店為何愛用「販賣機」點餐？內行曝好處多：可避免老闆最怕的事

拉麵是日本料理中出現的麵條食物，也深受台灣民眾喜愛。一名男網友發文，好奇為何拉麵店都偏好使用「投幣式販賣機」，對此，有內行網友解釋是因為節省人力、防止員工偷錢，更有網友指出用販賣機相比收現金更加衛生。

機場插座旁被放置空寶特瓶 他秒懂真正用意：感謝瓶子超人

別誤丟好工具！一名網友@johnnywtball在Threads表示，近日在桃園機場看到一個寶特瓶被放置在地面角落，起初以為是有人沒水準亂丟垃圾，沒想到一切其實都是精心安排的。

飛機餐用完別堆疊！知情人曝「回收架秘密」：會造成空服員困擾

許多旅客在飛機上用完餐後，常會習慣把餐盤、杯子、餐具通通疊成一疊，以為這樣能替空服員省時省力，不過近日有男網友發文提醒，飛機餐吃完後不要自行堆疊，保持原本的擺放位置就好，貼文一出吸引大量關注。

粿粿哥哥「喊告酸民」 律師搖頭：對你妹名譽是加分還是縱火？

女星粿粿因與好友「王子」邱勝翊爆出婚外情，引發外界強烈批評，同母異父的哥哥韓秉融心疼妹妹，公開喊話要替她提告酸民，甚至表示律師費由他全額負擔。不過，「巴毛律師」陳宇安在臉書提醒，提告並非「喊了就能成立」，更直言「風險要先評估，不要最後變成酸民口中的『法院認證』」。

