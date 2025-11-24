台北好地段住宿一晚近萬 他改睡1包廂：不到400元還交通方便

國旅常常被網友們評價「房價太貴」，日前有交通議題的粉專「Owl貓頭鷹交通書」發文表示，他來台北參加展場，看到附近的飯店一晚住宿都要4000-6000元，於是他直衝網咖，發現包夜一晚只要390元，而且走路就可以到捷運站，CP值超高讓網友大讚「網咖真的是好去處」。

「Owl貓頭鷹交通書」在前（22）日表示，他來台北參加展場，但台北的飯店一晚都要4000-6000元以上，而且已經客滿了，好的地段更是誇張，房費要一晚9000至破萬，等於睡一晚可以租屋一個月。

於是他慶幸自己展場離開後，直接先衝網咖，晚上7時入夜後開始計時，加上包夜的費用總共是390元。而且網咖的交通方便，地點距離捷運站又近。

「Owl貓頭鷹交通書」補充，他搶先到網咖後，當天人潮多到櫃檯的電話沒有停過，店員接起來就說「現在全都客滿囉」，然後門外也一堆人在排隊，在賭裡面的人提早離開。他表示「看來很多人都知道，找地方睡一晚，9000元 vs 390元，哪邊比較好」。

文章曝光後，大批網友也分享「比起支持國旅，我寧願去網咖」、「假日的網咖好像容易爆滿」、「現在住宿價格已經玩爛了」、「網咖真的是好去處，純休息很划算，有些門市還有淋浴間」。

但也有網友指出缺點，「有時候就算住在網咖的包廂也滿吵的，如果是淺眠者會一直被吵醒」、「有體驗過一次，就是很吵而已」、「會有菸味」、「睡網咖隔壁的人打呼聲超可怕」。