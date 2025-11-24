快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友好奇為何拉麵店都偏好使用「投幣式販賣機」。圖／AI生成
日式拉麵深受台灣民眾喜愛，不少店家會設置販賣機讓顧客先行點餐、付款。一名男網友發文，好奇為何幾乎只有拉麵店會使用販賣機。對此，內行網友分析出幾個優點，包括節省人力、防止員工偷錢，點餐的形式也是重點。

一名男網友在Dcard發文，表示在台灣許多拉麵店都喜歡使用投幣式販賣機，其他餐飲業則較少見到，例如賣牛肉麵的店家就不會看到，他很好奇其中的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少內行網友指出使用販賣機的優點，「節省人力，打烊後結帳方便，老闆也能防止員工偷錢」、「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」、「看看麥當勞（點餐機），雖然不是投幣，但也是為了節省人力」。

也有網友認為可以杜絕奧客和改善衛生問題，「也有可能是避免有奧客一直在櫃檯問蛋半熟有多熟？我想要三分熟的沒有嗎？麵硬麵軟差在哪裡？不要讓客人看到店員可以省下很多問題跟糾紛」、「人力、空間、衛生、杜絕奧客」、「首先現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金，然後也可以節省櫃檯人力等」、「老闆不會碰到錢幣，很衛生，缺點是就沒有溫度」。

還有網友對投幣式販賣機提出不同意見，「客製化太多的適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗、粗細麵」、「之前吃過一家在台中的，找錯錢，少算一碗的費用，之後我就對沒行動支付的販賣機沒什麼反感了」、「可是我覺得用販賣機的店都超難吃」、「超討厭不收信用卡的，都用自動販賣機了，還不收卡」。

拉麵 販賣機 奧客 餐飲業

拉麵店為何愛用「販賣機」點餐？內行曝好處多：可避免老闆最怕的事

拉麵是日本料理中出現的麵條食物，也深受台灣民眾喜愛。一名男網友發文，好奇為何拉麵店都偏好使用「投幣式販賣機」，對此，有內行網友解釋是因為節省人力、防止員工偷錢，更有網友指出用販賣機相比收現金更加衛生。

機場插座旁被放置空寶特瓶 他秒懂真正用意：感謝瓶子超人

別誤丟好工具！一名網友@johnnywtball在Threads表示，近日在桃園機場看到一個寶特瓶被放置在地面角落，起初以為是有人沒水準亂丟垃圾，沒想到一切其實都是精心安排的。

飛機餐用完別堆疊！知情人曝「回收架秘密」：會造成空服員困擾

許多旅客在飛機上用完餐後，常會習慣把餐盤、杯子、餐具通通疊成一疊，以為這樣能替空服員省時省力，不過近日有男網友發文提醒，飛機餐吃完後不要自行堆疊，保持原本的擺放位置就好，貼文一出吸引大量關注。

粿粿哥哥「喊告酸民」 律師搖頭：對你妹名譽是加分還是縱火？

女星粿粿因與好友「王子」邱勝翊爆出婚外情，引發外界強烈批評，同母異父的哥哥韓秉融心疼妹妹，公開喊話要替她提告酸民，甚至表示律師費由他全額負擔。不過，「巴毛律師」陳宇安在臉書提醒，提告並非「喊了就能成立」，更直言「風險要先評估，不要最後變成酸民口中的『法院認證』」。

台灣人不偷現金？網一面倒點名：真正最常被偷的是它

不少人出國返台後，往往對治安最有感。就有網友日前到電商智取店取貨時，意外看到投幣機台上貼著四張百元鈔票，旁邊還附上字條寫著「08：15，400元未拿」。明明是白花花的現金放在眼前，卻在現場放了一段時間無人碰觸，讓他直呼：「台灣真的很特別，機車上的鹽酥雞會被偷，錢倒是乖乖留著。」

薑母鴨做3個月賺1年？ 業者曝心酸：寒流來臨14小時不休息

近日天氣急轉，氣溫降低使薑母鴨店再度大排長龍。一名網友在Threads指出，薑母鴨價格不高，又只在天氣冷的時候賣，好奇這樣收益是否足夠，文章發布後引發網友熱議。

