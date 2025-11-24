拉麵店為何愛用「販賣機」點餐？內行曝好處多：可避免老闆最怕的事

日式拉麵深受台灣民眾喜愛，不少店家會設置販賣機讓顧客先行點餐、付款。一名男網友發文，好奇為何幾乎只有拉麵店會使用販賣機。對此，內行網友分析出幾個優點，包括節省人力、防止員工偷錢，點餐的形式也是重點。

一名男網友在Dcard發文，表示在台灣許多拉麵店都喜歡使用投幣式販賣機，其他餐飲業則較少見到，例如賣牛肉麵的店家就不會看到，他很好奇其中的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少內行網友指出使用販賣機的優點，「節省人力，打烊後結帳方便，老闆也能防止員工偷錢」、「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」、「看看麥當勞（點餐機），雖然不是投幣，但也是為了節省人力」。

也有網友認為可以杜絕奧客和改善衛生問題，「也有可能是避免有奧客一直在櫃檯問蛋半熟有多熟？我想要三分熟的沒有嗎？麵硬麵軟差在哪裡？不要讓客人看到店員可以省下很多問題跟糾紛」、「人力、空間、衛生、杜絕奧客」、「首先現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金，然後也可以節省櫃檯人力等」、「老闆不會碰到錢幣，很衛生，缺點是就沒有溫度」。

還有網友對投幣式販賣機提出不同意見，「客製化太多的適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗、粗細麵」、「之前吃過一家在台中的，找錯錢，少算一碗的費用，之後我就對沒行動支付的販賣機沒什麼反感了」、「可是我覺得用販賣機的店都超難吃」、「超討厭不收信用卡的，都用自動販賣機了，還不收卡」。