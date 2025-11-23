機場插座旁被放置空寶特瓶 他秒懂真正用意：感謝瓶子超人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在機場驚見寶特瓶遺棄在地面角落，網友一看秒懂用意。 示意圖／ingimage
一名網友在機場驚見寶特瓶遺棄在地面角落，網友一看秒懂用意。 示意圖／ingimage

別誤丟好工具！一名網友@johnnywtball在Threads表示，近日在桃園機場看到一個寶特瓶被放置在地面角落，起初以為是有人沒水準亂丟垃圾，沒想到一切其實都是精心安排的。原來這是為了讓其他人可以將充電器放在寶特瓶的瓶蓋上，充電時不至於掉下來，也讓原PO大讚完全是「充電好幫手」。

許多人都會遇到充電器因插座太鬆，而充不了電的困境。原PO日前在桃園機場一處插座旁看到一個被人放置的寶特瓶，笑道「一開始還以為怎麼有人這麼沒水準，飲料喝完亂丟」，後來發現原來這插座每個都很鬆，沒有其他支點根本插不住，也才知道「這瓶子是一種傳承」，打趣地說「完美的頂住，感謝瓶子超人」。

貼文引起熱議，「一瓶傳三代，人走瓶還在」、「還可以旋轉瓶蓋，無段微調高度」、「每個東西會存在在那，都有其意義」、「我負重前行，但他們說我是垃圾」、「如果它能運作，就不要改它」、「前人的智慧不可小覷」、「這算不算一種前人種樹、後人乘涼」。

也有網友示警，「夾不緊的插座其實走火風險很大」，建議應該要向機場端反應，因為銅片鬆了應該要更換，提醒接觸不良，虛接會發熱，插座就容易燒起來。也有人搖頭，「這個要幫機場跟插座製造商解釋，電器法規其實是有要求插座重心跟壁掛時的應力不能掉下」，無奈現在設備越製造越誇張，屁股能接一堆東西，早已超越規範的要求。

