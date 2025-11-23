飛機餐用完別堆疊！知情人曝「回收架秘密」：會造成空服員困擾

許多旅客在飛機上用完餐後，常會習慣把餐盤、杯子、餐具通通疊成一疊，以為這樣能替空服員省時省力，不過近日有男網友發文提醒，飛機餐吃完後不要自行堆疊，保持原本的擺放位置就好，貼文一出吸引大量關注。

原PO日前在Threads發文指出，雖然許多人秉持禮貌或體貼心態，會把用過的碗盤整理成一堆，但在飛機上其實完全不需要，甚至可能造成反效果。他強調，只要保持原本托盤上的配置，不要額外堆疊，「所有機組組員會很感謝您」。

該提醒曝光後立刻引發熱議，網友紛紛表示，「每次吃完也是會像你的照片這樣收整齊，不會疊起來，開過的利樂包飲料也會喝光壓扁，前陣子收到空服人員開心的跟我說『Good』」、「以前還以為疊起來比較整齊，原來是製造困擾」、「去餐廳也一樣最好不要疊，除非你很懂這間餐廳的流程，桌子大的話，餐碗推在桌邊就好」、「我覺得送餐的時候可以提醒，甚至加入SOP裡面，我相信大多數都能配合的」。

也有知情人透露，「因為飛機餐的回收架高度都有固定規格，你一疊起來，組員反而收不進去，還要再拆開。這不是禮貌問題，是實務問題，我搭機時看到的」、「自從幾年前看過《空姐忙什麼》之後，就再也沒疊過了，如果大家都能配合不疊，或者吃完後再重新放平，這樣空姐空少就能加速收餐，旅客也可以早一點收合餐盤好好休息，何樂不為」。