台灣人不偷現金？網一面倒點名：真正最常被偷的是它

不少人出國返台後，往往對治安最有感。就有網友日前到電商智取店取貨時，意外看到投幣機台上貼著四張百元鈔票，旁邊還附上字條寫著「08：15，400元未拿」。明明是白花花的現金放在眼前，卻在現場放了一段時間無人碰觸，讓他直呼：「台灣真的很特別，機車上的鹽酥雞會被偷，錢倒是乖乖留著」。

照片曝光後隨即引發討論，不少網友第一時間就點出原因，「店裡到處都是監視器，誰會為了400元吃上侵占官司？」也有人提到智取店取貨需輸入電話號碼，「根本查得到是誰，沒人敢亂拿。」甚至有人笑說，被偷的往往不是值錢物，而是便當、鹽酥雞或掛在機車上的抹布，「食物才最危險，錢反而安全得很」。

談到「什麼東西最容易被偷」，許多網友開始分享親身經驗，答案幾乎一致指向食物、雨傘、抹布與安全帽。有人表示，麵線和花枝丸掛在車上，短短幾分鐘只剩空袋，「之錢烤雞才剛買好掛著，走進店裡一下下整份就消失」；還有人苦笑，「手機放桌上都不會不見，雨傘放門口隔天一定沒影」。

內行人指出，拿走現金幾乎百分之百會被追查，還可能吃上侵占官司，但食物沒有編號、報案追查難度高，多數人最後只會自認倒楣，甚至以半開玩笑的方式解釋，「拿400（元）還要自己買鹽酥雞，不如直接把已經熱騰騰的那份帶走」。

另有不少人提到台灣根深柢固的拾金文化。在捷運站忘記6千元，竟被失主送回服務台；小時候被教「錢不能亂撿」、長輩還會提醒撿錢會招來霉運，自然不敢動不屬於自己的現金。