台灣人不偷現金？網一面倒點名：真正最常被偷的是它

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現，在台灣最不容易被偷走的其實是「錢」。示意圖／ingimage
不少人出國返台後，往往對治安最有感。就有網友日前到電商智取店取貨時，意外看到投幣機台上貼著四張百元鈔票，旁邊還附上字條寫著「08：15，400元未拿」。明明是白花花的現金放在眼前，卻在現場放了一段時間無人碰觸，讓他直呼：「台灣真的很特別，機車上的鹽酥雞會被偷，錢倒是乖乖留著」。

照片曝光後隨即引發討論，不少網友第一時間就點出原因，「店裡到處都是監視器，誰會為了400元吃上侵占官司？」也有人提到智取店取貨需輸入電話號碼，「根本查得到是誰，沒人敢亂拿。」甚至有人笑說，被偷的往往不是值錢物，而是便當、鹽酥雞或掛在機車上的抹布，「食物才最危險，錢反而安全得很」。

談到「什麼東西最容易被偷」，許多網友開始分享親身經驗，答案幾乎一致指向食物、雨傘、抹布與安全帽。有人表示，麵線和花枝丸掛在車上，短短幾分鐘只剩空袋，「之錢烤雞才剛買好掛著，走進店裡一下下整份就消失」；還有人苦笑，「手機放桌上都不會不見，雨傘放門口隔天一定沒影」。

內行人指出，拿走現金幾乎百分之百會被追查，還可能吃上侵占官司，但食物沒有編號、報案追查難度高，多數人最後只會自認倒楣，甚至以半開玩笑的方式解釋，「拿400（元）還要自己買鹽酥雞，不如直接把已經熱騰騰的那份帶走」。

另有不少人提到台灣根深柢固的拾金文化。在捷運站忘記6千元，竟被失主送回服務台；小時候被教「錢不能亂撿」、長輩還會提醒撿錢會招來霉運，自然不敢動不屬於自己的現金。

粿粿哥哥「喊告酸民」 律師搖頭：對你妹名譽是加分還是縱火？

女星粿粿因與好友「王子」邱勝翊爆出婚外情，引發外界強烈批評，同母異父的哥哥韓秉融心疼妹妹，公開喊話要替她提告酸民，甚至表示律師費由他全額負擔。不過，「巴毛律師」陳宇安在臉書提醒，提告並非「喊了就能成立」，更直言「風險要先評估，不要最後變成酸民口中的『法院認證』」。

台灣人不偷現金？網一面倒點名：真正最常被偷的是它

不少人出國返台後，往往對治安最有感。就有網友日前到電商智取店取貨時，意外看到投幣機台上貼著四張百元鈔票，旁邊還附上字條寫著「08：15，400元未拿」。明明是白花花的現金放在眼前，卻在現場放了一段時間無人碰觸，讓他直呼：「台灣真的很特別，機車上的鹽酥雞會被偷，錢倒是乖乖留著。」

薑母鴨做3個月賺1年？ 業者曝心酸：寒流來臨14小時不休息

近日天氣急轉，氣溫降低使薑母鴨店再度大排長龍。一名網友在Threads指出，薑母鴨價格不高，又只在天氣冷的時候賣，好奇這樣收益是否足夠，文章發布後引發網友熱議。

旅遊濾鏡碎了？老外定居台灣1年喊後悔 職場、物價讓他受不了

不少外國人到台灣旅遊時，常被溫暖的人情味吸引，但若真正搬來長住，感受可能大不相同。近日一名外籍男子分享自己來台定居後的生活落差，直言原本的美好想像逐漸被現實沖淡，並整理出幾個讓他覺得「住起來很難熬」的原因，引發熱烈討論。

台北生活更辛苦？港生體驗後曝心得：薪水4、5萬真的撐不住

近年不少香港居民選擇到台灣求學、工作或短期停留，兩地在薪資結構、生活費與產業屬性上的差異，也常成為跨區移居者的第一道「文化衝擊」。近日就有一名來台北實習的香港女學生分享自身觀察，坦言對台北的薪資與物價落差感到困惑，文章也掀起討論。

兩台公車同時進站 想搭後面那台怎麼攔？司機曝手勢：同業都知道

不少人在搭公車時都遇過這種情況，兩台公車同時靠近站牌，如果想搭後面那一台，卻擔心招手時，前面的車誤以為你要上車。近日就有網友在Threads上提出這個問題，也意外得知真相，原來公車司機之間其實有「默契手勢」，能分辨乘客到底想上哪班車。

