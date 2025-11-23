粿粿哥哥「喊告酸民」 律師搖頭：對你妹名譽是加分還是縱火？

女星粿粿因與好友「王子」邱勝翊爆出婚外情，引發外界強烈批評，同母異父的哥哥韓秉融心疼妹妹，公開喊話要替她提告酸民，甚至表示律師費由他全額負擔。不過，「巴毛律師」陳宇安在臉書提醒，提告並非「喊了就能成立」，更直言「風險要先評估，不要最後變成酸民口中的『法院認證』」。

媒體報導，韓秉融目前身兼「藝想台灣」創辦人及娛樂公司總監，父親先前因病離世，留下相當充裕的資產與基金會交由他管理。韓秉融對同母異父的妹妹粿粿一向相當照顧，了解她在婚姻中的辛苦，因此先前事件爆發時，他曾公開力挺，表態支持妹妹提告誹謗、妨害秘密與名譽損害，並強調「酸民的攻擊留言也全部提告」，更承諾會協助找律師、全權處理相關事宜。

對此，律師陳宇安在臉書指出，韓秉融若真有心提告，應先找專業律師評估，包括酸民是否能追查到身分，另外以粿粿的公眾人物身分來看，相關言論是否能構成誹謗，這些都必須先確認。陳宇安也強調，自從113年憲判字3號出爐後，「公然侮辱」案件的起訴率相當低，不能想像成寫了一句就能成功告贏。

陳宇安表示，若以「亂槍打鳥」的方式威脅要對所有網友提告，反而可能造成反效果，「對你妹名譽到底是加分，還是縱火？」提告確實是當事人的權利，但更需要審慎評估風險。

陳宇安最後也說，一旦提告不成，酸民可能會反過來解讀成「法院認證沒被誹謗」，屆時又陷入新一輪的口水戰，「到時候難道還要再告一次？」陳宇安並在文末以「阿彌陀佛」收尾，希望當事人別因此越陷越深。