粿粿哥哥「喊告酸民」 律師搖頭：對你妹名譽是加分還是縱火？

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人粿粿。聯合報系資料照片／記者李政龍攝影
藝人粿粿。聯合報系資料照片／記者李政龍攝影

女星粿粿因與好友「王子」邱勝翊爆出婚外情，引發外界強烈批評，同母異父的哥哥韓秉融心疼妹妹，公開喊話要替她提告酸民，甚至表示律師費由他全額負擔。不過，「巴毛律師」陳宇安在臉書提醒，提告並非「喊了就能成立」，更直言「風險要先評估，不要最後變成酸民口中的『法院認證』」。

媒體報導，韓秉融目前身兼「藝想台灣」創辦人及娛樂公司總監，父親先前因病離世，留下相當充裕的資產與基金會交由他管理。韓秉融對同母異父的妹妹粿粿一向相當照顧，了解她在婚姻中的辛苦，因此先前事件爆發時，他曾公開力挺，表態支持妹妹提告誹謗、妨害秘密與名譽損害，並強調「酸民的攻擊留言也全部提告」，更承諾會協助找律師、全權處理相關事宜。

對此，律師陳宇安在臉書指出，韓秉融若真有心提告，應先找專業律師評估，包括酸民是否能追查到身分，另外以粿粿的公眾人物身分來看，相關言論是否能構成誹謗，這些都必須先確認。陳宇安也強調，自從113年憲判字3號出爐後，「公然侮辱」案件的起訴率相當低，不能想像成寫了一句就能成功告贏。

陳宇安表示，若以「亂槍打鳥」的方式威脅要對所有網友提告，反而可能造成反效果，「對你妹名譽到底是加分，還是縱火？」提告確實是當事人的權利，但更需要審慎評估風險。

陳宇安最後也說，一旦提告不成，酸民可能會反過來解讀成「法院認證沒被誹謗」，屆時又陷入新一輪的口水戰，「到時候難道還要再告一次？」陳宇安並在文末以「阿彌陀佛」收尾，希望當事人別因此越陷越深。

粿粿 婚外情 公然侮辱 出軌

台灣人不偷現金？網一面倒點名：真正最常被偷的是它

不少人出國返台後，往往對治安最有感。就有網友日前到電商智取店取貨時，意外看到投幣機台上貼著四張百元鈔票，旁邊還附上字條寫著「08：15，400元未拿」。明明是白花花的現金放在眼前，卻在現場放了一段時間無人碰觸，讓他直呼：「台灣真的很特別，機車上的鹽酥雞會被偷，錢倒是乖乖留著。」

薑母鴨做3個月賺1年？ 業者曝心酸：寒流來臨14小時不休息

近日天氣急轉，氣溫降低使薑母鴨店再度大排長龍。一名網友在Threads指出，薑母鴨價格不高，又只在天氣冷的時候賣，好奇這樣收益是否足夠，文章發布後引發網友熱議。

旅遊濾鏡碎了？老外定居台灣1年喊後悔 職場、物價讓他受不了

不少外國人到台灣旅遊時，常被溫暖的人情味吸引，但若真正搬來長住，感受可能大不相同。近日一名外籍男子分享自己來台定居後的生活落差，直言原本的美好想像逐漸被現實沖淡，並整理出幾個讓他覺得「住起來很難熬」的原因，引發熱烈討論。

台北生活更辛苦？港生體驗後曝心得：薪水4、5萬真的撐不住

近年不少香港居民選擇到台灣求學、工作或短期停留，兩地在薪資結構、生活費與產業屬性上的差異，也常成為跨區移居者的第一道「文化衝擊」。近日就有一名來台北實習的香港女學生分享自身觀察，坦言對台北的薪資與物價落差感到困惑，文章也掀起討論。

兩台公車同時進站 想搭後面那台怎麼攔？司機曝手勢：同業都知道

不少人在搭公車時都遇過這種情況，兩台公車同時靠近站牌，如果想搭後面那一台，卻擔心招手時，前面的車誤以為你要上車。近日就有網友在Threads上提出這個問題，也意外得知真相，原來公車司機之間其實有「默契手勢」，能分辨乘客到底想上哪班車。

