薑母鴨做3個月賺1年？ 業者曝心酸：寒流來臨14小時不休息

近日天氣急轉，氣溫降低使薑母鴨店再度大排長龍。一名網友在Threads指出，薑母鴨價格不高，又只在天氣冷的時候賣，好奇這樣收益是否足夠，文章發布後引發網友熱議。

原PO表示，薑母鴨一份價格不會很貴，每年又只在冬天販售，好奇「真的賺得到錢嗎？」貼文下方許多網友回覆，「很多人都說他們只賺幾個月就夠一年的開銷，超佩服」、「你沒看過薑母鴨都是春天，全店歐洲員工旅遊嗎」、「3個月賺一年，朋友說的」、「賣一份高麗菜直接賺一顆高麗菜，你說呢？」、「一鍋薑母鴨就5、6塊鴨肉，起碼賣400元以上，再加菜跟飲料，還不好賺啊」、「東海大學附近的知名薑母鴨店，他們一年只做3個月，但那3個月是都不休息的」。

還有過來人淚訴，「我曾經從（下午）4點50上班，到凌晨1點才坐到椅子，常常一堆客人等太久罵罵咧咧離開的」、「不知道為什麼還是有人說火鍋好賺…其實挺累耶」。

也有業者親自解釋，一年生意好的時候只有2、3個月，但是夏天房租還是要給，所以並沒有大家想像中好賺，而且員工下班後，還要獨自整理2、3個小時以上。冬天一到，工作10小時正常，超過12小時是稀鬆平常，更不用說立冬當天，或是寒流來襲，工作得14小時起跳。

業者透露，火鍋類的店基本都是賺配料錢，而配料就看「各店家良心」。有網友吐槽，薑母鴨業者「賣一份賺五份」，對此他搖頭「自己做不到」，外面高麗菜一顆10塊，他選擇用的是一斤10到20塊的，貴的時候一斤可能還要4、50。雖然價格變高，但他菜盤堅持使用一樣的份量，呼籲消費者「不要都看到便宜的時候，賣菜的商家也不傻，冬天用量大，價格也便宜不到那裡去」。