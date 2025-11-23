快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

令人意外的罹癌4徵兆 腫瘤學家提醒別忽視應盡快就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

薑母鴨做3個月賺1年？ 業者曝心酸：寒流來臨14小時不休息

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇薑母鴨一年僅賺冬天，是否真的收益足夠。 示意圖／聯合報系資料照
一名網友好奇薑母鴨一年僅賺冬天，是否真的收益足夠。 示意圖／聯合報系資料照

近日天氣急轉，氣溫降低使薑母鴨店再度大排長龍。一名網友在Threads指出，薑母鴨價格不高，又只在天氣冷的時候賣，好奇這樣收益是否足夠，文章發布後引發網友熱議。

原PO表示，薑母鴨一份價格不會很貴，每年又只在冬天販售，好奇「真的賺得到錢嗎？」貼文下方許多網友回覆，「很多人都說他們只賺幾個月就夠一年的開銷，超佩服」、「你沒看過薑母鴨都是春天，全店歐洲員工旅遊嗎」、「3個月賺一年，朋友說的」、「賣一份高麗菜直接賺一顆高麗菜，你說呢？」、「一鍋薑母鴨就5、6塊鴨肉，起碼賣400元以上，再加菜跟飲料，還不好賺啊」、「東海大學附近的知名薑母鴨店，他們一年只做3個月，但那3個月是都不休息的」。

還有過來人淚訴，「我曾經從（下午）4點50上班，到凌晨1點才坐到椅子，常常一堆客人等太久罵罵咧咧離開的」、「不知道為什麼還是有人說火鍋好賺…其實挺累耶」。

也有業者親自解釋，一年生意好的時候只有2、3個月，但是夏天房租還是要給，所以並沒有大家想像中好賺，而且員工下班後，還要獨自整理2、3個小時以上。冬天一到，工作10小時正常，超過12小時是稀鬆平常，更不用說立冬當天，或是寒流來襲，工作得14小時起跳。

業者透露，火鍋類的店基本都是賺配料錢，而配料就看「各店家良心」。有網友吐槽，薑母鴨業者「賣一份賺五份」，對此他搖頭「自己做不到」，外面高麗菜一顆10塊，他選擇用的是一斤10到20塊的，貴的時候一斤可能還要4、50。雖然價格變高，但他菜盤堅持使用一樣的份量，呼籲消費者「不要都看到便宜的時候，賣菜的商家也不傻，冬天用量大，價格也便宜不到那裡去」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

薑母鴨 寒流

延伸閱讀

寒流太猛！ 山西雲岡石窟佛像「流鼻涕」

嘉大研發食品加工新技術開發韓式泡菜 解決高麗菜產銷困境

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

明氣溫下探1字頭！寒流、冷氣團差異圖解 「全台最冷時間曝光」

相關新聞

薑母鴨做3個月賺1年？ 業者曝心酸：寒流來臨14小時不休息

近日天氣急轉，氣溫降低使薑母鴨店再度大排長龍。一名網友在Threads指出，薑母鴨價格不高，又只在天氣冷的時候賣，好奇這樣收益是否足夠，文章發布後引發網友熱議。

旅遊濾鏡碎了？老外定居台灣1年喊後悔 職場、物價讓他受不了

不少外國人到台灣旅遊時，常被溫暖的人情味吸引，但若真正搬來長住，感受可能大不相同。近日一名外籍男子分享自己來台定居後的生活落差，直言原本的美好想像逐漸被現實沖淡，並整理出幾個讓他覺得「住起來很難熬」的原因，引發熱烈討論。

台北生活更辛苦？港生體驗後曝心得：薪水4、5萬真的撐不住

近年不少香港居民選擇到台灣求學、工作或短期停留，兩地在薪資結構、生活費與產業屬性上的差異，也常成為跨區移居者的第一道「文化衝擊」。近日就有一名來台北實習的香港女學生分享自身觀察，坦言對台北的薪資與物價落差感到困惑，文章也掀起討論。

兩台公車同時進站 想搭後面那台怎麼攔？司機曝手勢：同業都知道

不少人在搭公車時都遇過這種情況，兩台公車同時靠近站牌，如果想搭後面那一台，卻擔心招手時，前面的車誤以為你要上車。近日就有網友在Threads上提出這個問題，也意外得知真相，原來公車司機之間其實有「默契手勢」，能分辨乘客到底想上哪班車。

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

說到台灣知名手搖飲，不少人都會想到50嵐，但你有沒有仔細看過50嵐LOGO下面那串「像圖案又像文字」的東西呢？近日有網友在Threads上貼出照片表示，他看了20多年依然看不懂，引發留言區熱議。

日本陸客真的全消失？網曝東京熱點空蕩蕩 達人搖頭曝真相

日本首相高市早苗「台灣有事論」大踩中國底線，中國官方抵制赴日旅遊，航空公司大面積調整日本航線。據了解，目前至少有九家航空減班，每週減少超過七十趟飛日航班。熱愛旅日的知名網紅林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」分享池袋車站西口現場照，表示有日本民眾指出東京熱點空無一人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。