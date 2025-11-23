台北生活更辛苦？港生體驗後曝心得：薪水4、5萬真的撐不住

近年不少香港民眾選擇到台灣求學、工作或短期停留，兩地在薪資結構、生活費與產業屬性上的差異，也常成為移居者的第一道「文化衝擊」。近日就有一名來台北實習的香港女學生分享自身觀察，坦言對台北的薪資與物價落差感到困惑，文章也掀起討論。

這名女子在Dcard以「香港人來台北感到震驚」為題發文，指出自己在台北待了幾個月，發現外食費用比想像中高，與朋友聚餐時，一餐動輒破四百元。雖然房租確實比香港便宜許多，但將餐飲、交通、日常開銷加總後，「要存錢並不容易」。

她特別補充，自己在香港念書、進入金融業見習，新鮮人起薪約台幣十多萬元，但生活壓力仍大；相較之下，台灣許多專業工作普遍落在四、五萬元區間，讓她不禁疑惑：「這對專業人才來說是否公平？」

貼文曝光後引來大量回應，多數網友直言台北生活確實「不輕鬆」。有人表示租金、餐費、交通與各種基本支出加總後，「四、五萬只是剛好能生存」，加上物價多年來不斷往上走，薪資卻停滯，使生活壓力愈來愈重。不少人補充，中南部許多工作甚至僅三萬多起跳，工作條件卻不比台北輕鬆。

但也有網友給出不同觀點，認為原PO的外食金額較偏向高價聚餐，不能視為台北人的日常。若居住在新北、減少社交聚餐或自行下廚，四、五萬仍有機會留下存款，但必須「非常節制」。

另有一派網友則從產業結構切入，強調香港金融業屬高薪領域，不適合直接對比台灣多數行業；若要比較，應該以台灣科技業為例，「工程師剛畢業年薪破百萬並不少見」。相較之下，台灣一般白領薪資偏低，是另一個需要被看見的議題。