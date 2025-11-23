兩台公車同時進站 想搭後面那台怎麼攔？司機曝手勢：同業都知道

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人都會選擇搭公車通勤。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
不少人在搭公車時都遇過這種情況，兩台公車同時靠近站牌，如果想搭後面那一台，卻擔心招手時，前車會誤以為你要上車。近日就有網友在Threads上提出這個問題，也意外得知真相，原來公車司機之間其實有「默契手勢」，能分辨乘客到底想上哪班車。

一名網友在Threads發文指出，「迎面而來兩台公車，我要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為我要搭，請問我該怎麼揮手？認真提問，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走」。

對此，有網友指出，「這我有經驗，你要像看見前任一樣死都不跟第一台司機對到眼，然後邊揮手邊走向第二台」、「對著第一台的司機比大叉叉，對著第二台的司機比『就決定是你了』的手勢」、「絕對不要跟第一台的司機對上眼，就不會被誤會了」。

而台中公車司機康煉傑也留言表示，其實只要舉手的方向不同，就能讓駕駛一眼理解乘客要搭哪台車。他解釋，「第一台揮右手，第二台揮左手」，對多數有經驗的司機來說相當清楚。

另外有網友好奇，「如果想搭第三台呢？」康煉傑則分享自身經驗，「曾經有位同學左手舉高，再比一個OK手勢，我就是第三台，然後我就知道她要搭我車了，當下感覺像瞬間學會了讀心術」。

相關新聞

