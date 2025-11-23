喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

說到台灣知名手搖飲，不少人都會想到50嵐，但你有沒有仔細看過50嵐LOGO下面那串「像圖案又像文字」的東西呢？近日有網友在Threads上貼出照片表示，他看了20多年依然看不懂，引發留言區熱議。

根據原PO貼出的照片可見，50嵐的主要LOGO下方，還有一段以黑色字體呈現的商標。這串字因為筆畫誇張、線條彎曲，看起來像是由一團不規則圖案組成，乍看甚至很像「圖形驗證碼」。

貼文曝光後引起不少討論，「看不清楚，換一張新驗證碼」、「我看不懂，我可能是機器人」、「圖形驗證碼，猜對了送一杯」、「50嵐小編有在線嗎？」、「不管看幾次，第一眼都是GTA」。

有內行人為大家解惑，「C-TEA，上面有3個C的企業口號」、「商標代理人安娜來揭曉正確答案：50嵐The Tea of Cool. Craving. Content，最後縮寫成C-TEA」；還有人補充有趣冷知識，「50嵐這個名字是創辦人在雜誌上偶然看到的日本姓氏，就直接用了」。

根據公司登記查詢中心資料顯示，50嵐正式登記的商標即為「50嵐The Tea of Cool. Craving. Content… C-TEA」，商標權人為「五十嵐企業股份有限公司」，於2007年10月4日申請，目前專用期限至2028年7月15日。