日本陸客真的全消失？網曝東京熱點空蕩蕩 達人搖頭曝真相

日本首相高市早苗的「台灣有事論」大踩中國大陸底線，大陸官方抵制赴日旅遊，航空公司大面積調整日本航線。據了解，目前至少有九家航空減班，每周減少超過七十趟飛日航班。有日本民眾在社群平台貼出照片，透露東京池袋車站外看不到任何陸客，對此知名達人林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」分享自己拍的照片，表示那個地點本來人就沒有很多。

林氏璧指出日本有新聞報導，民眾在社群平台「X」上傳19日下午約3點，東京池袋車站西口的照片，照片驚見平日幾乎空無一人的罕見景象，發文者也因此在內文寫下「中國人消失了？下午三點，池袋卻空蕩蕩，相當舒適，歡迎大家來玩」。

然而，林氏璧搖頭說，「那個照片是東武鐵道池袋站西口出來」，並附上自己今（2025）年四月初去東武百貨採訪時，平日早上9點44分的照片全景。他表示自己也很少逛到池袋西口，較常去的是池袋東口延伸到太陽城路段，納悶提問「西口這裡人潮本來就沒很多吧？我覺得東口多很多」，透露很多人應該擠在東武百貨中，特別是Montbell。

林氏璧更表示原PO應該要去觀光客更多的地方照照看，且拍照的時間也很重要，自己近日也看到有人拍晚上的淺草說都沒人，但事實上，淺草本來晚上人就很少，所以自己很喜歡夜遊淺草寺。

貼文下方網友紛紛點頭，「西口下午都這樣，巢鴨居民路過」、「我是住在東武線上的人，每天都會經過西口，西口基本都是日本流浪漢，都是喧嘩吵架鬧事的地方」、「看人潮，誰在看西口，要站在中央口或東口看」、「西口人比較少，我都坐麥當勞悠閒吃個早餐再出去玩」、「池袋西口好像本來觀光客就不多了啊」、「西口是風俗區的入口，原本就人少了」、「西口人偏少是真的，一番街內有不少聲色場所會在外拉人，街道也很髒」。