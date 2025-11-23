旅遊濾鏡碎了？老外定居台灣1年喊後悔 職場、物價讓他受不了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多外國人因台灣的友善印象、交通便利與平價美食而選擇定居。示意圖／ingimage
不少外國人到台灣旅遊時，常被溫暖的人情味吸引，但若真正搬來長住，感受可能大不相同。近日一名外籍男子分享自己來台定居後的生活落差，直言原本的美好想像逐漸被現實沖淡，並整理出幾個讓他覺得「住起來很難熬」的原因，引發熱烈討論。

這名外籍男子在Reddit發文表示，過去多次來台旅行時，對台灣的友善氣氛、交通方便與生活節奏印象很好，因而決定搬來定居，並在補習班擔任教師。不過開始長期生活後，他發現旅遊與居住之間的差距遠比想像中大。

他提到，自己最不適應的是人際與職場氛圍。原PO說，台灣年輕人常沉浸在網路世界，平時互動偏冷淡，而自己任職的補習班工作環境，也讓他感受到明顯的距離感，同事有時連基本招呼都不太說，使他一直無法真正融入團體。

此外，他也點出日常生活的其他壓力，包括部分人的互動方式看似客氣，實際上卻保持疏離，偶爾還會聽到帶著較勁意味的提問，讓他感覺不太舒服。物價方面則是另一個衝擊，原PO認為台灣小吃雖平價，但超市採買的花費偏高，再加上夏季長期濕熱悶黏，讓不適感日積月累。

他最後也承認，台灣仍有讓他喜歡的地方，例如某些地區的山景以及生活機能的方便性，但這些優點仍難以完全抵銷每天的疲憊與不快。貼文被轉到PTT後，留言兩極，有人覺得他說出部分人對台灣生活的真實感受，也有人認為旅遊本來就容易被美化，真正住下來本來會看到更多問題，並指出他遇到的狀況可能與補習班職場文化有關，不必然代表整體社會。

台灣 觀光旅遊 定居證 補教 老師 補習班

