快訊

立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了

三重毒蟲持鐵棍隨機攻擊路人 6旬無辜夫妻受傷

大苑子董座登門道歉！石虎柳丁農友認「誤會已解」：今年不會賣他們柳丁

搭機捷「整包食物」忘記帶！她1小時後見這幕感動：感謝台灣治安

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期搭乘機捷返家時，粗心把一整袋物品遺忘在車上，袋子裡裝著媽媽準備的食物，以及她從沖繩帶回來的零食。原以為肯定找不回來，沒想到一小時後，發現那袋東西竟安安靜靜地待在原本的座位，讓她直呼「太感謝台灣的治安！」。示意圖，本報系資料照片
一名女網友分享，近期搭乘機捷返家時，粗心把一整袋物品遺忘在車上，袋子裡裝著媽媽準備的食物，以及她從沖繩帶回來的零食。原以為肯定找不回來，沒想到一小時後，發現那袋東西竟安安靜靜地待在原本的座位，讓她直呼「太感謝台灣的治安！」。示意圖，本報系資料照片

一名女網友分享，近期搭乘機捷返家時，粗心把一整袋物品遺忘在車上，袋子裡裝著媽媽準備的食物，以及她從沖繩帶回來的零食。原以為肯定找不回來，沒想到一小時後，發現那袋東西竟安安靜靜地待在原本的座位，讓她直呼「太感謝台灣的治安！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」求助，PO出一張有「吉伊卡哇」圖案的提袋照片，裡面裝著媽媽準備的食物，以及她從沖繩帶回來的零食，表示「想拜託大家，有沒有人在機捷往台北的車上，如果有好心人看到請幫忙交給站務人員，真的拜託，超級想哭」。

沒想到這名女網友約1小時後再度發文，指出自己等了原班列車開回桃園，發現袋子竟然還在座位上，且絲毫沒被動過，直言「太感謝台灣的治安，這台車送回來桃園，袋子去台北玩了一圈回來啦，我真的痛哭流涕」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文一出後，不少網友都表示「天啊！這個時候就是特別愛台灣」、「食物竟然沒有被偷走，在台灣真的是奇蹟」、「好獨立的袋子喔，可以獨旅耶」、「恭喜妳的袋子去台北一日遊回家了」、「如果是便當就馬上不見了」、「小袋袋成熟了，欣慰」、「好幸運，臺灣人的素質好高」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「我曾經把剛買全新的iPhone 16遺忘在捷運，隔天也是完好無損回到我手上，謝謝善良的台灣人」、「我上次也把悠遊卡遺落在廁所的衛生紙盒上，搭車才發現悠遊卡忘記拿，沒想到這過程可能有好幾位進去使用廁所，感動的是悠遊卡依舊躺在原地！」、「我曾把雨傘放在全家門口忘了拿回家，以為不見了，數星期後偶然經過，竟還原封不動在門口」。

機捷 台灣人

延伸閱讀

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

對日本失望了…她搭計程車被逼給零錢 網揭現實：對台灣人不特別友善

嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

在台「綠燈」喊「藍燈」被糾正 大阪女曝原因：以前日本僅4色

相關新聞

搭機捷「整包食物」忘記帶！她1小時後見這幕感動：感謝台灣治安

一名女網友分享，近期搭乘機捷返家時，粗心把一整袋物品遺忘在車上，袋子裡裝著媽媽準備的食物，以及她從沖繩帶回來的零食。原以為肯定找不回來，沒想到一小時後，發現那袋東西竟安安靜靜地待在原本的座位，讓她直呼「太感謝台灣的治安！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

和記憶中的味道不同！他問「麥當勞奶昔」改配方？兩派網友掀論戰

睽違9年，麥當勞經典奶昔終於回歸，在全台12間門市限定販售，吸引大批粉絲排隊搶購。對此，一名網友分享，跟風品嘗後覺得味道和記憶中不太一樣，懷疑麥當勞是否改了配方？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

小貨車也會長藤壺？路見1車黏「黑色不明物」 發文求解意外釣出車主

這究竟是什麼？有媽媽於網上發文分享，駕車載女兒上學時，女兒突然留意到旁邊客貨車上黏了一堆黑色的奇怪東西，密密麻麻堆在一起，好奇是何物。不少有密集恐懼症的網友大呼可怕，「看得我頭皮發麻，密集恐懼症發作」

台灣人太愛去日本！9月赴日52萬人「全球第3」 他驚：國旅沒救了吧

日本可說是旅遊國家大熱門，不僅台灣人愛去，中國大陸的遊客也喜歡造訪。有網友發文表示，根據日本政府的統計，今（2025）年9月台灣人赴日人數全球第3，而大陸是全球第1，但若以兩邊的總人口數來看旅遊人數，台灣才差大陸20萬人，讓原PO直呼「台灣人去日本旅遊人數太扯」。

哪個國家讓人不想再去？ 一票人點名這裡：食物、景點沒特色

台灣人愛出國旅遊，機場隨時可見許多準備出境的旅客，而日本、南韓、泰國、馬來西亞等是台灣遊客最愛造訪的國家。有網友好奇在這麼多國家當中，哪一個是去過一次就不會想再去的？貼文引起熱議，最多人點名南韓的食物、景點沒特色，讓人不想再造訪。

麥當勞奶昔復出引爆話題 他喝半杯曝口感：終於知道為何停賣

麥當勞奶昔自2016年停賣後，網路上時常有人敲碗能再復出，而麥當勞近期於12間指定餐廳重新販售奶昔外，還推出「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」，掀起搶購熱潮。有網友發文分享品嘗奶昔的心得，直言味道實在太甜，難怪會停賣9年，而貼文也引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。