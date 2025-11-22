搭機捷「整包食物」忘記帶！她1小時後見這幕感動：感謝台灣治安

一名女網友分享，近期搭乘機捷返家時，粗心把一整袋物品遺忘在車上，袋子裡裝著媽媽準備的食物，以及她從沖繩帶回來的零食。原以為肯定找不回來，沒想到一小時後，發現那袋東西竟安安靜靜地待在原本的座位，讓她直呼「太感謝台灣的治安！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」求助，PO出一張有「吉伊卡哇」圖案的提袋照片，裡面裝著媽媽準備的食物，以及她從沖繩帶回來的零食，表示「想拜託大家，有沒有人在機捷往台北的車上，如果有好心人看到請幫忙交給站務人員，真的拜託，超級想哭」。

沒想到這名女網友約1小時後再度發文，指出自己等了原班列車開回桃園，發現袋子竟然還在座位上，且絲毫沒被動過，直言「太感謝台灣的治安，這台車送回來桃園，袋子去台北玩了一圈回來啦，我真的痛哭流涕」。

貼文一出後，不少網友都表示「天啊！這個時候就是特別愛台灣」、「食物竟然沒有被偷走，在台灣真的是奇蹟」、「好獨立的袋子喔，可以獨旅耶」、「恭喜妳的袋子去台北一日遊回家了」、「如果是便當就馬上不見了」、「小袋袋成熟了，欣慰」、「好幸運，臺灣人的素質好高」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「我曾經把剛買全新的iPhone 16遺忘在捷運，隔天也是完好無損回到我手上，謝謝善良的台灣人」、「我上次也把悠遊卡遺落在廁所的衛生紙盒上，搭車才發現悠遊卡忘記拿，沒想到這過程可能有好幾位進去使用廁所，感動的是悠遊卡依舊躺在原地！」、「我曾把雨傘放在全家門口忘了拿回家，以為不見了，數星期後偶然經過，竟還原封不動在門口」。