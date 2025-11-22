快訊

和記憶中的味道不同！他問「麥當勞奶昔」改配方？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期跟風品嘗麥當勞奶昔後，覺得味道和記憶中不太一樣，懷疑是否改了配方？示意圖，美聯社
一名網友分享，近期跟風品嘗麥當勞奶昔後，覺得味道和記憶中不太一樣，懷疑是否改了配方？示意圖，美聯社

睽違9年，麥當勞經典奶昔終於回歸，在全台12間門市限定販售，吸引大批粉絲排隊搶購。對此，一名網友分享，跟風品嘗後覺得味道和記憶中不太一樣，懷疑麥當勞是否改了配方？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「以前麥當勞奶昔是什麼味道？」為題，指出小時候喝奶昔覺得濃郁之外，還有一種很細、像冰沙般的冰晶感，而不是單純像融化的蛋捲冰淇淋。他也提到，自己爬文時看到AI說麥當勞曾調整過奶昔製作方式，讓他更好奇以前到底是什麼味道？

貼文一出後，不少網友都表示「你是當星冰樂嗎？哪來碎冰」、「我印象沒碎冰，就和超甜霜淇淋味道類似」、「奶昔哪來的碎冰塊…不就超級甜的融化霜淇淋」、「沒有碎冰感，奶昔就是半融化狀態霜淇淋」、「高中喝同學的一口，印象就是蛋捲冰淇淋味」、「碎冰是吃到盜版嗎？」。

不過，也有部分網友指出，記憶中的奶昔真的有碎冰口感，回應「我也記得有一點碎冰感，是沒有到飲料店冰沙的狀況，但還是有些微的」、「有些微碎冰顆粒，非常碎的那種」、「印象中有碎冰口感」、「小時候覺得很像在喝很油的東西，味道也很濃，喝沒幾口就給爸媽了。當時就是裡面的碎冰緩和一點噁心感」。

