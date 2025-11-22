小貨車也會長藤壺？路見1車黏「黑色不明物」 發文求解意外釣出車主

快訊

香港01／ 撰文／謝茜嘉
車輛示意圖，與新聞內容無關。圖／pixabay
車輛示意圖，與新聞內容無關。圖／pixabay

這究竟是什麼？有媽媽於網上發文分享，駕車載女兒上學時，女兒突然留意到旁邊客貨車上黏了一堆黑色的奇怪東西，密密麻麻堆在一起，好奇是何物。不少有密集恐懼症的網友大呼可怕，「看得我頭皮發麻，密集恐懼症發作」、「密集恐懼症覺得害怕」，網友紛紛猜測像是長在海邊岩石或碼頭上的甲殼類動物藤壺。最後貼文竟引出車主現身解答黑色物體的「真身」。

該媽媽於Threads發文分享，駕車載女兒上學停紅燈的時候，女兒突然問「媽媽你看！旁邊車子長了奇怪的東西！」，但她也不知道是什麼，只好詢問網友。照片所見，客貨車車尾上黏了一堆密密麻麻的黑色物體，有高有矮、有大有小。

有網友留言笑說，「黑頭粉刺」、「這個人會不會挖鼻屎黏在牆壁上」，也有網友認真猜測「會不會車子凹了，想土法煉鋼自己板金不成結果變這樣」、「看起來有點像試圖用熱熔膠鈑金但失敗」。照片所見，客貨車車尾上黏了一堆密密麻麻的黑色物體，有高有矮、有大有小。

不少網友認為是藤壺，「我不知道車子也會長藤壺耶」、「好像藤壺，有點可怕」、「這是藤壺，需要請專人把他鏟下來，烤一烤很好吃」、「這車平常泡海裏嗎？」。

有內行網民就估計是乾掉的矽利康（玻璃膠），「感覺很像硬在矽利康頭裏面的殘膠，然後被退出來黏在車上」、「這斷的膠乾掉，拔掉就會跟車子上面的一樣，這車的人不是防水師傅，就是玻璃的師傅，應該是上工前順手拔掉沒亂丟地上，直接黏車上」。

其後文章竟引出車主現身解答，證實就是乾掉的矽利康，而他是木地板公司的老闆，甚至連員工也跳出來說「是細粒康（玻璃膠）沒錯，這是我老闆的車哈哈哈哈，一直想找個機會處理掉它，但這幾段亂黏的細粒康對我跟老闆來說有些回憶，不好意思造成各網友的不適」。

港鐵大叔唱《你瞞我瞞》！滄桑走音腔惹憐憫　拍片者：似好多歷練

九巴車長籲乘客扣安全帶：嘗試習慣攬起佢　幽默「導遊腔」惹爆笑

文章授權轉載自《香港01》

車主

