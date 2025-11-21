快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

台灣人太愛去日本！9月赴日52萬人「全球第3」 他驚：國旅沒救了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是台灣人出國旅遊的首選。美聯社
日本是台灣人出國旅遊的首選。美聯社

日本可說是旅遊國家大熱門，不僅台灣人愛去，中國大陸的遊客也喜歡造訪。有網友發文表示，根據日本政府的統計，今（2025）年9月台灣人赴日人數全球第3，而大陸是全球第1，但若以兩邊的總人口數來看旅遊人數，台灣才差大陸20萬人，讓原PO直呼「台灣人去日本旅遊人數太扯」。

原PO在PTT發文表示，日前在「日旅板」看到有人分享日本政府的統計，9月赴日旅遊人數中，台灣52萬人，全球第3；大陸79萬人，全球第1。他說如果以台灣和大陸的總人口數來比較，旅遊人數兩邊才差20萬人左右，這樣的數字看起來有點可怕。

原PO說台灣今年赴日人數可能會來到650萬人，等於每4人就有1人去日本玩，但是來台灣的外國旅客今年才500多萬，連日本一個點都輸，讓他不禁直呼「國旅好像真的沒救了？」

貼文引起不少討論，多數人很有共鳴，「台灣人太有錢」、「台灣人真的好愛去日本」、「近啊，不去白不去」、「貴無所謂，去日本就是爽，吸日本空氣都快樂」、「要購物有購物，要風景有風景，食物又好吃，價格還比台灣便宜，我為什麼要在台灣當盤子」、「國旅的交通費也不便宜欸，有時候都可以買打折機票飛出去了」。

還有一位網友補充解釋，在日本旅遊基本上各大景點講中文都可以通，尤其沖繩離台灣很近，到處都是台灣旅客，路上、店家都可以用中文溝通。他認為日本之所以會有這麼多台灣人，除了可免簽以外，主要原因就是到處都漢字，語言也不是問題，即使是自助旅行的菜鳥也沒有難度。

不過他覺得幣值上佔不到什麼便宜，因為日本通膨嚴重，即使飛沖繩這麼短的距離，機票都要上萬元，因此若要說出國比國旅便宜，其實也真的一點都不便宜。

出國旅遊 日本 國旅

延伸閱讀

哪個國家讓人不想再去？ 一票人點名這裡：食物、景點沒特色

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

日本首向美出口飛彈！還傳有意修改無核三原則 大陸質疑「重新武裝」

印度水產品有望替補日本？出口商股價狂飆11% 陸網友：擔心我的胃頂不住

相關新聞

台灣人太愛去日本！9月赴日52萬人「全球第3」 他驚：國旅沒救了吧

日本可說是旅遊國家大熱門，不僅台灣人愛去，中國大陸的遊客也喜歡造訪。有網友發文表示，根據日本政府的統計，今（2025）年9月台灣人赴日人數全球第3，而大陸是全球第1，但若以兩邊的總人口數來看旅遊人數，台灣才差大陸20萬人，讓原PO直呼「台灣人去日本旅遊人數太扯」。

哪個國家讓人不想再去？ 一票人點名這裡：食物、景點沒特色

台灣人愛出國旅遊，機場隨時可見許多準備出境的旅客，而日本、南韓、泰國、馬來西亞等是台灣遊客最愛造訪的國家。有網友好奇在這麼多國家當中，哪一個是去過一次就不會想再去的？貼文引起熱議，最多人點名南韓的食物、景點沒特色，讓人不想再造訪。

麥當勞奶昔復出引爆話題 他喝半杯曝口感：終於知道為何停賣

麥當勞奶昔自2016年停賣後，網路上時常有人敲碗能再復出，而麥當勞近期於12間指定餐廳重新販售奶昔外，還推出「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」，掀起搶購熱潮。有網友發文分享品嘗奶昔的心得，直言味道實在太甜，難怪會停賣9年，而貼文也引起熱議。

台灣人吃壽司從頭到尾只點一種魚！日網紅驚嚇：在日本沒看過

日式料理在台灣深受歡迎，尤其壽司店更是不少人的最愛。在台灣發展的日籍Youtuber三原慧悟拍攝短影音，分享台灣人和日本人到壽司店用餐的差異性。他說通常日本人會有順序地品嘗各道料理，但台灣人好像從頭到尾都點各種鮭魚料理的壽司，讓他非常訝異台灣人是否都這樣？

買早餐快崩潰！她怨價格狂漲變「心理折磨」 一票同感：已成奢侈

物價飛漲的時代，連便宜的早餐也不放過！一名女網友在Dcard抱怨，「去買早餐，整個人快崩潰」，表示早餐越來越貴，每天早上都在為幾塊錢焦慮，真的太累了。早餐明明看起來很吸引人，但一看價格心就涼一半，直呼「現在吃早餐已經變成一種小小的心理折磨」。

去年考上公務員…38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

一名38歲男性在臉書社團「結伴同行單身交友谷」發文徵女友，他自稱「台大學霸」、興趣廣泛，並透露去年考上公務員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。