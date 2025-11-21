台灣人太愛去日本！9月赴日52萬人「全球第3」 他驚：國旅沒救了吧

日本可說是旅遊國家大熱門，不僅台灣人愛去，中國大陸的遊客也喜歡造訪。有網友發文表示，根據日本政府的統計，今（2025）年9月台灣人赴日人數全球第3，而大陸是全球第1，但若以兩邊的總人口數來看旅遊人數，台灣才差大陸20萬人，讓原PO直呼「台灣人去日本旅遊人數太扯」。

原PO在PTT發文表示，日前在「日旅板」看到有人分享日本政府的統計，9月赴日旅遊人數中，台灣52萬人，全球第3；大陸79萬人，全球第1。他說如果以台灣和大陸的總人口數來比較，旅遊人數兩邊才差20萬人左右，這樣的數字看起來有點可怕。

原PO說台灣今年赴日人數可能會來到650萬人，等於每4人就有1人去日本玩，但是來台灣的外國旅客今年才500多萬，連日本一個點都輸，讓他不禁直呼「國旅好像真的沒救了？」

貼文引起不少討論，多數人很有共鳴，「台灣人太有錢」、「台灣人真的好愛去日本」、「近啊，不去白不去」、「貴無所謂，去日本就是爽，吸日本空氣都快樂」、「要購物有購物，要風景有風景，食物又好吃，價格還比台灣便宜，我為什麼要在台灣當盤子」、「國旅的交通費也不便宜欸，有時候都可以買打折機票飛出去了」。

還有一位網友補充解釋，在日本旅遊基本上各大景點講中文都可以通，尤其沖繩離台灣很近，到處都是台灣旅客，路上、店家都可以用中文溝通。他認為日本之所以會有這麼多台灣人，除了可免簽以外，主要原因就是到處都漢字，語言也不是問題，即使是自助旅行的菜鳥也沒有難度。

不過他覺得幣值上佔不到什麼便宜，因為日本通膨嚴重，即使飛沖繩這麼短的距離，機票都要上萬元，因此若要說出國比國旅便宜，其實也真的一點都不便宜。