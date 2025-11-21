哪個國家讓人不想再去？ 一票人點名這裡：食物、景點沒特色

台灣人愛出國旅遊，機場隨時可見許多準備出境的旅客，而日本、南韓、泰國、馬來西亞等是台灣遊客最愛造訪的國家。有網友好奇在這麼多國家當中，哪一個是去過一次就不會想再去的？貼文引起熱議，最多人點名南韓的食物、景點沒特色，讓人不想再造訪。

這名網友在PTT發文表示，日前看到有粉專發起投票，票選哪個國家是大家最不想再訪的，結果出爐，南韓竟是第一名。原PO說一堆人留言南韓的食物吃幾天就膩了，而且民眾英文普及度不高、態度又冷漠，讓他回想起自己之前去過南韓玩，也有類似的感覺。

原PO回憶當初去南韓玩的時候，在熱鬧的地區只要一轉角，就可以看到一堆飲料瓶、垃圾，而且水溝還會飄散出很重的臭味，雖然讓人觀感不好，但他認為這應該是區域規劃的問題，因為其他地方就還蠻乾淨的。原PO說整體而言，南韓的食物很有特色，交通也很方便，因此自己會想再造訪一次。

貼文一出引起不少討論，多數人都點名南韓很無聊，「韓國無聊死了」、「韓國，吃不到什麼好東西」、「食物第三天就膩了，景點沒什麼特色」、「韓國，回來完全沒什麼記憶點」、「韓國！地景醜、食物難吃，超級浪費錢」、「身邊真的不分長輩、年輕人，都說不會再去韓國第二次」、「韓國，除了逛街，認真說風景不怎樣」；但也有網友不這麼認為，「前陣子才去韓國東西好吃，會想再去」、「我比較能接受韓國的口味耶」、「韓國不是不錯嘛，我沒特別追星，但也滿喜歡那邊的」。

除此之外，中國大陸、香港也被點名不想造訪，「中國吧，到處被插隊心情真的很差」、「香港跟中國」、「絕對中國，除非出差，不然完全不想去」、「聽人說最多是香港」、「香港，除了去轉機還可以」、「香港，可以的話連去都不要」、「香港，一生一次剛剛好」、「香港，髒、亂、貴」。

還有網友揶揄台灣自身的國旅讓人不想玩，「台灣自己」、「台灣國旅」、「台灣各地」、「問就是台灣」、「台灣出了台北，沒地方可以玩」、「台灣，一下飛機就想上飛機了」、「台灣對外國人來說，應該也是屬於不會再來第二次的國家吧」。