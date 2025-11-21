快訊

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

走路就有LINE POINTS！《LINE散步趣》上下班賺點數 對決好友也能拿金幣

心動警告！TWICE子瑜抵台微笑揮手 千名粉絲迎接「歡迎回家」

哪個國家讓人不想再去？ 一票人點名這裡：食物、景點沒特色

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛出國旅遊，但有網友好奇哪一個國家讓人不會想再去，多數人則點名南韓。示意圖／AI生成
台灣人愛出國旅遊，但有網友好奇哪一個國家讓人不會想再去，多數人則點名南韓。示意圖／AI生成

台灣人愛出國旅遊，機場隨時可見許多準備出境的旅客，而日本、南韓、泰國、馬來西亞等是台灣遊客最愛造訪的國家。有網友好奇在這麼多國家當中，哪一個是去過一次就不會想再去的？貼文引起熱議，最多人點名南韓的食物、景點沒特色，讓人不想再造訪。

這名網友在PTT發文表示，日前看到有粉專發起投票，票選哪個國家是大家最不想再訪的，結果出爐，南韓竟是第一名。原PO說一堆人留言南韓的食物吃幾天就膩了，而且民眾英文普及度不高、態度又冷漠，讓他回想起自己之前去過南韓玩，也有類似的感覺。

原PO回憶當初去南韓玩的時候，在熱鬧的地區只要一轉角，就可以看到一堆飲料瓶、垃圾，而且水溝還會飄散出很重的臭味，雖然讓人觀感不好，但他認為這應該是區域規劃的問題，因為其他地方就還蠻乾淨的。原PO說整體而言，南韓的食物很有特色，交通也很方便，因此自己會想再造訪一次。

貼文一出引起不少討論，多數人都點名南韓很無聊，「韓國無聊死了」、「韓國，吃不到什麼好東西」、「食物第三天就膩了，景點沒什麼特色」、「韓國，回來完全沒什麼記憶點」、「韓國！地景醜、食物難吃，超級浪費錢」、「身邊真的不分長輩、年輕人，都說不會再去韓國第二次」、「韓國，除了逛街，認真說風景不怎樣」；但也有網友不這麼認為，「前陣子才去韓國東西好吃，會想再去」、「我比較能接受韓國的口味耶」、「韓國不是不錯嘛，我沒特別追星，但也滿喜歡那邊的」。

除此之外，中國大陸、香港也被點名不想造訪，「中國吧，到處被插隊心情真的很差」、「香港跟中國」、「絕對中國，除非出差，不然完全不想去」、「聽人說最多是香港」、「香港，除了去轉機還可以」、「香港，可以的話連去都不要」、「香港，一生一次剛剛好」、「香港，髒、亂、貴」。

還有網友揶揄台灣自身的國旅讓人不想玩，「台灣自己」、「台灣國旅」、「台灣各地」、「問就是台灣」、「台灣出了台北，沒地方可以玩」、「台灣，一下飛機就想上飛機了」、「台灣對外國人來說，應該也是屬於不會再來第二次的國家吧」。

出國旅遊 南韓 景點

延伸閱讀

李在明投書埃及媒體：不能讓南北韓對話中斷

韓國新亭洞連續殺人案DNA確定兇手 10年前已死亡

跟上大陸腳步 香港官方電台停播日本動畫「工作細胞」

大陸全運會香港奪9金2銀8銅歷來最佳 新加坡部長嘲笑港足隊後道歉

相關新聞

哪個國家讓人不想再去？ 一票人點名這裡：食物、景點沒特色

台灣人愛出國旅遊，機場隨時可見許多準備出境的旅客，而日本、南韓、泰國、馬來西亞等是台灣遊客最愛造訪的國家。有網友好奇在這麼多國家當中，哪一個是去過一次就不會想再去的？貼文引起熱議，最多人點名南韓的食物、景點沒特色，讓人不想再造訪。

麥當勞奶昔復出引爆話題 他喝半杯曝口感：終於知道為何停賣

麥當勞奶昔自2016年停賣後，網路上時常有人敲碗能再復出，而麥當勞近期於12間指定餐廳重新販售奶昔外，還推出「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」，掀起搶購熱潮。有網友發文分享品嘗奶昔的心得，直言味道實在太甜，難怪會停賣9年，而貼文也引起熱議。

台灣人吃壽司從頭到尾只點一種魚！日網紅驚嚇：在日本沒看過

日式料理在台灣深受歡迎，尤其壽司店更是不少人的最愛。在台灣發展的日籍Youtuber三原慧悟拍攝短影音，分享台灣人和日本人到壽司店用餐的差異性。他說通常日本人會有順序地品嘗各道料理，但台灣人好像從頭到尾都點各種鮭魚料理的壽司，讓他非常訝異台灣人是否都這樣？

買早餐快崩潰！她怨價格狂漲變「心理折磨」 一票同感：已成奢侈

物價飛漲的時代，連便宜的早餐也不放過！一名女網友在Dcard抱怨，「去買早餐，整個人快崩潰」，表示早餐越來越貴，每天早上都在為幾塊錢焦慮，真的太累了。早餐明明看起來很吸引人，但一看價格心就涼一半，直呼「現在吃早餐已經變成一種小小的心理折磨」。

去年考上公務員…38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

一名38歲男性在臉書社團「結伴同行單身交友谷」發文徵女友，他自稱「台大學霸」、興趣廣泛，並透露去年考上公務員。

喜宴播「甄嬛傳」爆紅！網敲碗2大名場面 新娘笑：不適合配飯

一場婚宴因播放《後宮甄嬛傳》意外在網路上爆紅！一名新娘日前在喜宴上，考量賓客可能在宴席中尬聊會太無聊，突發奇想播放經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，現場畫面被賓客分享至社群後引發熱議，不少網友笑稱：「新娘太懂大家了！」、「下飯神劇無誤。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。