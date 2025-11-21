麥當勞奶昔復出引爆話題 他喝半杯曝口感：終於知道為何停賣

麥當勞奶昔自2016年停賣後，網路上時常有人敲碗能再復出，而麥當勞近期於12間指定餐廳重新販售奶昔外，還推出「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」，掀起搶購熱潮。有網友發文分享品嘗奶昔的心得，直言味道實在太甜，難怪會停賣9年，而貼文也引起熱議。

原PO在Threads發文表示，日前買了麥當勞睽違已久的奶昔來品嘗，但喝完後卻覺得「超級甜」，甜到喉嚨痛，認為根本就是融化的蛋捲冰淇淋。最後只喝半杯，剩下的倒掉，他也直言「我終於知道為什麼你停賣9年了」，不過雖然奶昔太甜，但還是覺得奶昔大哥很可愛。

貼文引來兩極評論，有人也和原PO一樣覺得太甜了，「有次帶朋友去東京玩，她一下飛機就吵要喝麥當勞奶昔，喝完後：這什麼難喝又甜得要死」、「終於有人說實話了，香港一直都有，因為很常去香港，有一次就試了一下，爆甜！我真的喝不下去整杯，最後剩半杯垃圾桶見」。

但還是有粉絲偏愛這個味道，「懂得就懂，奶昔真的好喝」、「草莓口味的好喝」、「巧克力口味根本超爽」、「螞蟻人最愛」、「稍微融化的小美冰淇淋超甜版本，但我喜歡甜的東西其實還不錯」、「自從奶昔停賣，我都把手中杯裝的冰淇淋攪拌成奶昔直接飲用」。

一名曾在麥當勞工作的網友透露，當年上班時一個白天賣不到五杯，之後停賣也讓他覺得很合理。他認為台灣人很奇怪，在賣的時候沒人買，停賣後卻要求回歸，焦糖奶茶就是一個例子，「回歸後熱潮一過，銷售量還不是普普通通」。