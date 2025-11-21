台灣人吃壽司從頭到尾只點一種魚！日網紅驚嚇：在日本沒看過

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍Youtuber三原慧悟拍影片分享日本人和台灣人到壽司店用餐的差別。示意圖／ingimage
日式料理在台灣深受歡迎，尤其壽司店更是不少人的最愛。在台灣發展的日籍Youtuber三原慧悟拍攝短影音，分享台灣人和日本人到壽司店用餐的差異性。他說通常日本人會有順序地品嘗各道料理，但台灣人好像從頭到尾都點各種鮭魚料理的壽司，讓他非常訝異台灣人是否都這樣？

三原慧悟在臉書上傳影片，以一人分飾多角來詮釋日本人和台灣人到壽司店用餐的差別。他說日本人第一貫會先點「玉子燒」，因為這道料理是最容易看出壽司店的水準；接著會點「白肉魚握壽司」，味道清淡不油膩，最適合當作讓味覺暖身的開場。第三道則是要點「鮪魚壽司」，三原慧悟說在吃完白肉後點紅肉，可以平衡整體的味道，因此這道可說是壽司的王道。

用餐到了半小時左右，三原慧悟說會點一份黃瓜捲壽司，讓嘴裡的味覺重置一下，然後再點其他菜色或店內期間限定商品。最後一道則是以油脂多的魚肉（大腹）壽司做結尾，會放在最後吃是因為這樣才不會被其他味道蓋掉，而這些就是日本人循序漸進享用壽司的方式。

反觀台灣人一到壽司店，從第一道的厚切鮭魚握壽司，接著一路酪梨鮭魚、炙燒鮭魚，到最後還是以鮭魚為主的壽司，通通都是鮭魚料理。三原慧悟說之前和朋友去壽司店時，看到他們都是這樣點餐的，讓他覺得很特別，因為這在日本從沒見過，讓他忍不住想問，「台灣人真的都這樣嗎？」

雖然不見得每個人都一樣，但多數網友也很認同這樣的吃法，「真的都是鮭魚開頭，鮭魚結尾」、「真的，鮭魚好吃，小孩就是各種鮭魚重複點，白肉魚沒味道啊」、「我也是去壽司店點鮭魚八吃」、「確實是鮭魚大宗，再來是蝦子系列」、「是的，我前幾天跟同學去吃，他們就是這樣」、「我也是鮭魚全系列都來一遍」。

也有人解釋，「日本人吃壽司的方式，跟吃法式料理的步驟很像耶，但是台灣人的吃飯習慣並沒有這麼繁瑣，才一開始就吃自己想吃的口味」。

