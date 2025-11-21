買早餐快崩潰！她怨價格狂漲變「心理折磨」 一票同感：已成奢侈

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，如今一份小小的傳統早餐也在瘋狂漲價。早餐店示意圖。 圖／AI生成
物價飛漲的時代，早餐也不再便宜了！一名女網友在Dcard抱怨，「去買早餐，整個人快崩潰」，表示早餐越來越貴，每天早上都在為幾塊錢焦慮，真的太累了。她感慨明明看起來很吸引人，但一看價格心就涼一半，直呼「現在吃早餐已經變成一種小小的心理折磨」。

原PO抱怨，吐司、蛋餅、豆漿，小小一餐卻動不動漲個5、10塊，現在連買個簡單早餐都要斤斤計較。更委屈的是，早餐店老闆態度強勢，忙起來就口氣不好，完全感覺不到「付錢就應該舒服吃」這回事。而且買了之後才發現份量沒以前多，且味道普通，給人又被坑了的感覺。

原PO補充，更慘的是上班族，早起趕著通勤，早餐卻像不得不完成的任務，想慢慢享受根本不可能，時間緊又得排隊，草草吃完還要背著空空的肚子戰鬥一整天。加上食材原料都漲，店家不得不調整價格，生活壓力累積在每天的早餐，以前幾十塊就能吃到飽，現在吃個早餐都像是在精打細算，就好像每一餐都在提醒自己「妳窮啊」。

貼文曝光後不少苦主點頭，「有同感…以前50內能搞定，吃得飽還有飲料」、「以前的錢可以買很多，現在的錢只能買一點點」、「以前吃早餐是基本，現在吃早餐是奢侈」、「10年前50就能吃飽，現在隨便點就200」、「漲價就算了，東西還變少變小了」。

有人分享自己的早餐原則，「自己家裡弄便宜又健康！當然妳是想吃個氛圍就沒辦法了」、「我都買超商49元早餐套餐，可以選無糖豆漿還不錯，不然每天吃早餐店很燒錢」、「晚上煮，早上微波吃」、「我上班都喝無糖燕麥水…吃太飽反而會昏昏沉沉」。

還有網友透露其他省錢方式，「我都把早餐跟午餐併一起，稱為早午餐」，吃早午餐就不吃午餐，如果吃純午餐就不會吃早餐。也有人說自己一天只吃兩餐，因為沒有預算吃三餐，直呼「台北生活太難了！」。

早餐 物價 超商 漲價

