去年考上公務員…38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名38歲男子自稱「台大學霸」在臉書社團上徵女友。圖為台大校園。 聯合報系資料照
一名38歲男子自稱「台大學霸」在臉書社團上徵女友。圖為台大校園。 聯合報系資料照

一名38歲男性在臉書社團「結伴同行單身交友谷」發文徵女友，他自稱「台大學霸」、興趣廣泛，並透露去年考上公務員。此徵友文引起不少網友熱議，律師林智群也提出質疑：「學霸？可以吃嗎？」

這名公務員在徵友貼文中自我介紹，他今年38歲，去年考上公務員，興趣廣泛，包括彈鋼琴、打桌球、爬山、看電影、聽音樂等，歡迎對他有興趣的女孩留言私訊。隨文附上台大博士班學生證，以及考試院的公務員考試及格證書。

這篇徵友文引起關注，不少網友認為現在公務員在交友市場已不吃香，「怎麼沒去科技業」、「現在寫公務員可能扣分」、「你怎麼在改制後考上，退撫新制超爛的，建議可以去外面闖闖」、「可以建議你騎驢找馬，公務員現在很差，還不准兼差，在台北如還要租房子根本活不下」。原PO則表示他曾在生技公司擔任工程師，「已經從業界回來了」。

此外，對於網友們的提問和質疑，他也毫不客氣跟許多人言語交鋒，不少人見狀好言相勸，「很少看到自稱學霸的」、「學霸講話真的好嗆，講話要建議低調客氣一點，不然女生看到都不敢留言」、「光你在這跟網友嗆來嗆去，你還是單身好了，我也是公務員，我就很低調謙虛」。

律師林智群也在自己的臉書上發表看法，「38歲才考上公務員自稱學霸？」他認為38歲已脫離學生時代很久，要比的應該是房子、車子和收入，「學霸？可以吃嗎？」並在留言區補充道，「學霸在學生時代把妹都沒優勢了，出社會後更是如此」。

台大 學霸 公務員 林智群 兩性關係
