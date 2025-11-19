喜宴播「甄嬛傳」爆紅！網敲碗2大名場面 新娘笑：不適合配飯

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名新娘在喜宴上播放經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，現場畫面被賓客分享至社群後引發熱議。圖為孫儷飾演的甄嬛。 圖／八大電視提供
一名新娘在喜宴上播放經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，現場畫面被賓客分享至社群後引發熱議。圖為孫儷飾演的甄嬛。 圖／八大電視提供

一場婚宴因播放《後宮甄嬛傳》意外在網路上爆紅！一名新娘日前在喜宴上，考量賓客可能在宴席中尬聊會太無聊，突發奇想播放經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，現場畫面被賓客分享至社群後引發熱議，不少網友笑稱：「新娘太懂大家了！」、「下飯神劇無誤。」

畫面中包括嫻妃、皇上與「嬛嬛」輪番登場，讓來賓邊吃邊看，相當離奇卻又很接地氣。

新娘本人稍後也在留言區現身，親自解釋整個過程。她表示，一開始其實是先播放《蠟筆小新》暖場，直到新人二進後才換上《後宮甄嬛傳》。對於有網友敲碗希望播放「滴血認親」或「皇上駕崩」等名場面，但新娘笑稱：「我本來也想放，但這些橋段在喜宴上真的不太適合耶！」最後選擇第8集「嬛嬛第一次侍寢」橋段，作為婚宴中的配飯劇情。

針對網友詢問公播權的問題，新娘坦言當下並未多想，只是以筆電連線播放YouTube，「有查了一下好像不違法？如果真的有觸法非常抱歉，也提醒想模仿的新人要注意公播版權！」她強調初衷只是希望賓客輕鬆吃飯、不用硬聊。

該則影片在Threads上引來逾3.5萬名網友按讚，留言區也被網友玩瘋，許多網友笑稱：「這場我願意坐到尾聲！」、「比播放婚紗照好太多了！」、「終於不是婚紗照循環播放」、「這樣我會包6600」。還有人表示：「如果播甘露寺一段應該會集體離席」、「我婚禮一定播『恭迎熹妃回宮』，然後自己從後門走出來叫大家拍手」。也有人分享自身經驗：「我十幾年前訂婚宴放《媽媽咪呀》。」

新娘最後也祝福所有準新人：「婚禮都可以開開心心，圓滿成功，做自己想做的事，不用太care長輩的意見！」

公播權是指公開播送權，是著作權法中保障的一種權利。簡單來說，是指在公共場合中播放音樂、影片等著作時，必須取得著作權人的授權才能進行，否則可能構成侵權行為。新娘直接用電腦在公開場合播放YouTube影片，很有可能違反公播權。因為YouTube的影片通常僅提供給個人非營利使用，在營業場所，包括餐廳、賣場等公開場合播放，就屬於超出授權範圍的「公開演出」或「公開傳輸」行為，若未取得授權，便可能涉及侵權。

後宮甄嬛傳 蠟筆小新 婚禮 喜宴 新娘
