7-11無人商店「天花板攝影機140支」奇景曝光 專家揭省錢關鍵

統一超商 7-ELEVEN 最新一代未來超商「X-STORE 9」正式宣布進駐校園，位在國立中央大學女十四舍商場。該店已於11月17日開幕營運，導入最新的「無人」購物技術，主打免掃條碼、快速結帳，最快僅需30秒即可完成購物流程，吸引大量學生搶先體驗。隨著科技應用升級，店內無死角攝影監控的設計，也引發了美食部落客與網友的熱烈討論，使這間未來超商成為近期社群矚目的焦點。

知名美食部落客「@dailyeater」日前在Instagram和Facebook平台發布相關影片，直指這家無人商店的監視器數量「多到不行」。根據曝光的畫面顯示超商天花板布滿了攝影鏡頭，估計總數超過140支。對此，7-ELEVEN在店內公告說明，這些高解析度攝影機主要是為了執行AI貨架的即時商品管理，以確保存貨與補貨的效率，雖然提升了營運智慧化程度，但視覺震撼度仍在社群上掀起廣泛討論。

儘管7-ELEVEN強調攝影機是用於強化AI庫存管理，然而這「鋪天蓋地」的監控布局，仍在網路社群上引發了心理壓力。許多網友在影片下方留言驚呼，「看到頭皮發麻」、「密集恐懼症發作」，甚至戲稱「監獄的監視器都沒這麼多」，還有不少人質疑「壞了，還要花錢修，修到賠錢」、「不如請個店員就好了」。

面對外界討論，7-ELEVEN的「X-STORE 9」實際上展示了台灣零售科技的重大突破。據了解，這間未來超商核心導入了工研院研發的複合式AI影像追蹤技術，將店內逾140支複合型攝影機與光學雷達（LiDAR）精準整合。這項技術能夠精確判讀入店顧客的行走軌跡與商品取放動作，使顧客在離店時能即時自動完成結帳，創造極為快速流暢的購物體驗。

值得注意的是，相較於上一代必須依賴感測器的系統，X-STORE 9完全以「純影像AI」為核心，不需在貨架上額外安裝重量感測器，大幅降低了建置成本，展現了無人零售技術未來發展的趨勢與市場潛力。