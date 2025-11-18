太難理解？台人2大說話方式「讓人超困惑」 陸客笑喊轉換1詞秒聽懂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
說話是門藝術，多數台灣人為了不得罪他人，講話會比較委婉。示意圖／AI生成

說話是門藝術，多數台灣人為了不得罪他人，講話會比較委婉。不過，就有一名中國大陸網友對台灣人的講話方式感到不解，並舉出許多日常生活中遇到的例子，瞬間引起許多人共鳴，紛紛表示「台灣人（說話）贅字真的越來越多」。

原PO在「小紅書透露，台灣人「拒絕別人的方式」常常讓人誤解。她表示，自己曾經詢問友人「要不要吃東西？」，對方只回「謝謝，我現在先不吃」，於是她下意識的認為好友只是當下不想吃，便特地留了一份。事後原PO才發現朋友說「先不用、先不吃」的意思就是「我不要」。

另外，若台灣人收到邀約，但內心不想接受的話，就會回答「我還好、我普通誒」，對此她總結「（台灣人說的）我還好、普通就是等於『不了』」。

接著原PO舉出令人疑惑的說話方式第二點「到底是誰幫誰？」她分享，自己某天做完醫美療程後，護士對著她說「這禮拜要幫我多做防曬喔」，讓原PO十分不解，究竟是要幫護士防曬，還是她自己要做好防曬？

就連去銀行填匯款單時，櫃台人員也會說「幫我填這個表格，或是幫我在這裡簽名」，讓她內心忍不住吐槽「這不就是我的單子嗎...？哈哈哈」。在了解台灣人的說話方式後，原PO認為「『幫我』就是請按照我的指令做事」，但因為大家不想讓命令聽起來太過直接，於是變成「請你幫忙滿足我的需求」。她更幽默透露，自己現在都會在心中默默將「幫我」一詞轉換成「給我」，讓整段話聽起來更好理解。

貼文一出，立刻引起許多大陸網友共鳴，「我老公台灣人，問他要不要吃某個東西，他會說『妳吃』。一開始不明白他是不要的意思，一直逼問他到底是吃還是不吃！」、「只要跟台灣人說『謝謝』，對方回答都是『不會』，為什麽（會這樣回答）啊？我理解不了」、「很喜歡台灣人的說話方式，很委婉溫柔有禮貌」、「『幫我...』這個說法我覺得是近15年大量出現，台灣人（說話）贅字真的越來越多」。

還有許多台灣人跳出來解答，「沒有直接答應都是拒絕」、「不好意思直接拒絕，但又真的不想要，於是大家會『婉拒』，拒絕太直白怕會被別人背後講話」、「因為不熟啊，熟悉了就不會用『幫我』開頭了」、「可以理解為你做了這件事情，會協助他後續的執行，所以用『幫』這個詞」。

台灣人 小紅書
