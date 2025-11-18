館長黑料連環爆！直播抖內金額逼近27萬 他驚呼：粉絲黏著度極高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
館長與多名元老級員工的紛爭持續延燒，連日開直播回應外界質疑，更吸引大量粉絲湧入支持，短短三天的抖內金額直逼27萬元。示意圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢與多名元老級員工的紛爭持續延燒，連日開直播回應外界質疑，更吸引大量粉絲湧入支持，短短三天的抖內金額直逼27萬元。對此，桃園市議員「村長」詹江村直言，從這波直播反應就能看出館粉極高的黏著度，「不是一般人想像得那麼簡單」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

詹江村在臉書表示，雖然館長爭議不斷，但人氣與流量完全沒有受到衝擊，反而因為事件曝光，大筆抖內像「雪花般」灌入直播間，證明粉絲支持度依舊強勁，直言「爆館長料的人會吐血，浴火鳳凰展翅高飛，吃瓜的民進黨你們失望了」。

詹江村進一步指出，館長就是台灣人說的「盤仔假流氓」，找了三個89職稱副總，一個月給那麼多薪水，還配給名車，再配一個買檳榔的小弟。認為做事業沒必要把公司弄得像堂口一樣，奉勸館長不需要再找89撐場面，坦言「這樣不會比較威風，真的」。

貼文一出後，不少網友都表示，「一切都是錢啦，三個要不到錢就錄音爆料，真讓人看不起」、「這種老員工真的要不得」、「館長也夠衰小，這些89是沒什麼義氣的」、「找了三個水蛭在身邊吸血」、「他真的需要經營管理的專業人士輔佐」、「這個前副總，館長說他Word報表都不會打」、「阿館已經屌打一堆在台灣的慣老闆」。

