「每人發1桶冰淇淋」南部辦桌超霸氣 內行人揭聰明考量：是婚禮策略

南部人來台北會有什麼不適應的地方呢？一名自稱是南部人的女網友發文，稱她近日來台北參加活動，發現自己完全不適應台北的生活，令她最難受的是交通部分，在台北經常需要走路、捷運人多很擠、開車又很容易遇到塞車，直言：「真想趕快逃離」。

2025-11-18 11:26