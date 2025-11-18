「每人發1桶冰淇淋」南部辦桌超霸氣 內行人揭聰明考量：是婚禮策略
南部辦桌常給人豪邁、吃得飽的印象，有一名網友分享，如今流水席的「壓軸甜點」已經不再是水果或蛋糕，而是直接一人發一桶冰淇淋，整車推出的畫面相當吸睛。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在南部吃辦桌，吃到最後準備上甜點時，看到工作人員推著滿滿一整車的桶裝冰淇淋，逐桌發給每一位賓客，場面相當壯觀，讓他直呼「南部辦桌最後一道甜點，真的都這麼豪邁嗎？」
貼文一出，不少人都很有感，「吃到最後根本吃不下，一定是一人拿三桶回家的」、「這真的是以前的標配欸，現在偶爾還是看得到」、「欸真的，我們南部的流水席就是長這樣」、「還是最愛吃流水席，每次都很期待冰品，這次是一人一桶的冰超爽的」、「這種最爽了，每次跟長輩坐他們都會留給小孩」、「台北吃過一次流水席，最後端上杜老爺，全場暴動，太喜歡了」。
有一名內行網友透露，這其實是一種婚禮策略，「冰淇淋一人發一桶看起來不掉價，而且價格也不貴，重點是很多人拿到冰淇淋後怕放太久融化，會抓緊時間回家帶走，方便主人家善後。因為以前露天辦桌的時候，很多長輩會逗留跟親朋好友閒聊，直接趕人觀感也不好，就出了這個策略」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言