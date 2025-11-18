普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

全民普發現金1萬ATM提領於昨（17）日上路，你會用來買什麼東西呢？一名網友發文，稱他發現身邊很多朋友會拿1萬元買「機票」，他自己則想買保養品或保健品，抑或是買拳擊課程，也很好奇大家會如何運用這1萬元。對此，網友們普遍分為兩大派，一派選擇買日常生活用品，另一派則打算投資。

一名網友在PTT發文，表示他昨天剛拿到普發的1萬元，正在考慮要拿來買什麼東西。他問朋友們都買了什麼，發現許多人都選擇購買「機票」，他自己則想買放在購物車很久的東西，諸如保養品或保健品，或是買拳擊教練課程，因為他雖然會自己練拳擊，但始終沒什麼突破的感覺。

原PO表示，又或是去買衣服或飾品，增強自己的外在，也很好奇大家在拿到普發1萬元後，有什麼「必買攻略」嗎？他認為存起來也是個好選擇。

此文一出，有一派網友選擇去購買日常用品，也感嘆1萬元很快就花光了，「買一堆生活用品、民生用品」、「家用上吧，今年一堆東西壞掉」、「去一趟好市多就沒了」、「買一堆家用，然後又快沒了」、「花在家用跟好市多買點東西就沒了」、「買個菜就沒了喔」、「本來想拿來繳稅，結果連繳電費都不夠」。

還有網友提到購買個人物品或3C產品，「買保養品吧，或吃一頓，想買什麼就買啊」、「拿去買腰帶吧，最近感覺老了身體變差，很怕受傷，買條腰帶安全一點」、「換手機不無小補」、「AirPods Pro 3，然後就快沒了」。

也有網友將1萬元拿來投資或是存起來，「準備買2330+0050，現在等它跌深點」、「006208」、「0050」、「0050+voo」、「雙11繞了一圈沒啥想買的，買點VTI吧」、「先存起來再來慢慢想」。