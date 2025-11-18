來就想逃！南部女嘆台北「擠、累、貴」 在地人不認同：僅一缺點

南部人來台北會有什麼不適應的地方呢？一名自稱是南部人的女網友發文，稱她近日北上參加活動，發現自己完全不適應台北的生活，令她最難受的是交通部分，在台北經常需要走路、捷運人多很擠、開車又很容易遇到塞車，直言「真想趕快逃離」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是在南部生活22年的南部人，畢業後在中部生活6年，近日很常去台北參加活動，無論是坐高鐵、搭捷運還是自己開車，都讓她感到非常不能適應。

原PO舉例，她本身很不喜歡走路，在南部去哪裡都是騎車，但在台北經常需要走路，到捷運站搭車必須走一大段距離，有時走得很累，捷運也時常沒有位置能坐，人潮又多又擁擠；如果自己開車，又有很高的機率會遇到塞車問題，有次在河堤旁開車，塞了整整一小時，加上停車一小時120元超貴，讓她很不習慣。

原PO表示，她也不能接受台北路上「滿滿都是人」，每次來台北辦完事都想趕緊離開此地，同時也詢問網友：「生活在北部的人，都可以接受這些事情嗎？」

此文一出，網友們也提到天氣、房價和食物等問題，「北部冬天天氣真的很差，已經搬回南部，一樣的錢可以買3倍大的房子，完全沒誘因繼續待在北部」、「最痛苦的是天氣，常常陰雨綿綿，很容易被環境影響的真的要三思」、「我也是，所以我待了一年就走了，食物也不太合口味，感覺還是南部好吃」、「台北人在此，討厭下雨跟東西都不好吃」。

不過也有網友不同意原PO觀點，認為台北大眾運輸十分便利，「除了天氣之外想不到台北任何缺點，妳抱怨捷運走很久，但光是有捷運這點，就已經狠甩其他六都」、「覺得有完整的大眾運輸真的是很棒，臨時起意想要去哪裡，直接出門就好了」、「我很喜歡台北，因為不用買摩托車、汽車，只要付1200月票就好」、「台北有台北的好啊，交通方便，公車捷運就贏外縣市了」。