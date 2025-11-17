出國走上萬步「半夜抽筋到想哭」！怎預防腳痠痛？網推2功課不能省

出國旅遊經常需要走很多路，容易導致腿腳痠痛。一名網友表示，近期他打算去韓國釜山旅遊，但想起之前去日本遊玩走路走到腿部痠痛的慘痛經歷，詢問網友預防的方法。對此，網友們建議可以先行鍛鍊腳力，再購買合適的鞋子。

一名網友在PTT發文，表示他近期打算去韓國釜山旅遊，但看到朋友規劃的行程非常滿，不禁讓他想起去年去日本遊玩的經歷。當時走路走到腳非常痠痛，「半夜抽筋到想哭」，雖然朋友有拿腿部舒緩貼片他，但效果並不理想，讓他產生了陰影，很怕重演當時的慘劇。

原PO表示，這次他有事先準備痠痛貼布和凝膠，不過很擔心貼布味道太重會影響別人，也怕影響穿搭。於是詢問網友出國旅遊，遇到一天要走上萬步的行程，該如何預防腿腳痠痛呢？

此文一出，不少網友建議先鍛鍊腿部，再買適合走路的鞋子，「平常有運動習慣，你可以考慮先增加每日步數，肌肉夠的話到時就不會痛」、「穿運動鞋，我走兩萬步不會痛」、「我也每次要去獨旅前2週都會微練身體」、「平常就要運動」、「練跑練腿」、「說實話就是平常運動量不夠，所以突然走那麼多路才受不了」、「穿好走的鞋很重要」、「先練習吧，每天盡量走路」。

也有網友認為適合的鞋子很重要，「推Skechers，高足弓寬楦頭好穿」、「之前有看到Ustini的鞋，外型挺不錯的而且很輕，主要是鞋底有什麼特殊專利的樣子」、「買好穿的鞋子，要選支撐型的，網路上做個功課不難找到理想的品牌，然後帶一顆小按摩球每天晚上洗完澡踩一踩放鬆」、「你要優先考慮挑雙支撐力比較好的鞋，像那種健康鞋或功能型的鞋會比較穩」。