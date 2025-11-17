人人爽領普發一萬！上班族喊「繳稅養全民」不公平 網駁：前20%再來抱怨

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為對於單身、沒有小孩的上班族而言，普發1萬「很不公平」。記者高彬原／攝影
一名女網友認為對於單身、沒有小孩的上班族而言，普發1萬「很不公平」。記者高彬原／攝影

全民普發現金1萬元上路，今（17日）起可從ATM領取。一名女網友發文，表示對於單身、沒有小孩的上班族而言，普發1萬很不公平，因為她平時辛苦賺錢還要繳稅，現在稅額超收要退稅於民，卻是「全民都可以領」，等於要養那些沒工作的人，感嘆：「辛苦工作是要做什麼？」

一名女網友在Dcard發文，表示普發1萬元很不公平，她作為單身、沒小孩的上班族，每年五月都會遇到令人討厭的報稅月，平時辛苦工作賺錢，沒有夫妻合併申報可用、更沒小孩能報扶養，還要養父母，其他人在享樂時她要加班賺錢繳稅，結果現在政府表示稅額超收了，要退稅於民，卻是全民皆可領，讓她感到很不公平。

原PO表示，普發的狀況變成上班族努力工作賺錢，還要養那些不努力、不工作的人，他們還會認為是「應得的」，不會感激你。原PO感嘆，普發1萬有錢領當然開心，但同時也告訴她「不用太認真工作」，因為繳稅的錢還要養全民，「這麼辛苦工作是要做什麼？」

此文一出，不少網友認為不用計較那麼多，「大部分的人領的1萬都是上面20%左右的人分給其他80%，所以拿錢跟妳沒有半點關係」、「別想太多，就當小確幸，心情會愉快很多」、「是多愛計較」、「這世界本來就不是公平的，不要得了便宜又賣乖」、「少一點抱怨，妳的人生會更美好」。

更有網友用稅收來反駁原PO的觀點，「妳繳的稅對妳來說很多，但對國家來說真的沒多少，平均分下去，這1萬妳可能連1元都佔不到」、「稅收來源也不只有個人綜所稅吧，企業繳的稅也是從消費者身上來的」、「普發的現金，到現在還有人不知道，大多來自從企業所課徵的稅款，跟企業相比，個人是可以繳多少稅」、「如果妳是繳稅前20%的大戶，那很值得抱怨呀」、「繳稅又不是只有所得稅，妳所有的消費都有抽稅喔」。

普發一萬 上班族 稅收 所得稅 普發現金
