北捷月台出現南韓天團歌曲 路過乘客驚呼：真的太幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
Super Junior來台開唱期間，國父紀念館站加碼播放團體組曲，吸引不少粉絲「朝聖」。聯合報系資料照／記者邱書昱攝影
南韓天團Super Junior登上台北大巨蛋舉行20週年巡迴演唱會，消息一出便讓粉絲期待已久。就在開唱前夕，北捷國父紀念館站率先「應援」，有民眾發現月台廣播突然換成Super Junior的經典組曲，讓路過粉絲忍不住驚呼「真的太幸福了！」

一名網友在Threads上分享，自己搭乘板南線抵達國父紀念館站時，除了熟悉的進站提醒外，月台同時放送Super Junior的歌曲，讓她驚呼「北捷真的變成SJ的樣子了」。隨後多名乘客也分享在月台聽見「Super Girl」、「Mr. Simple」與「Sorry, Sorry」等歌曲，興奮表示「再放我就要先在捷運站喊應援了！」

根據臺北市觀傳局貼文，Super Junior 20周年巡迴連續三天在大巨蛋開唱，因此特別規畫捷運應援彩蛋。

播放日期：11月14日至16日

播放時段：每日 13:00－23:00

播放方式：整點第一首，之後每20分鐘播下一首

除了音樂彩蛋，觀傳局也在大巨蛋周邊的人行道布置寶藍色燈飾，並在捷運中山站藝文走廊播放20周年限定影片，營造「走到哪都能遇見寶藍海」的慶祝感。

留言區湧入大量粉絲分享驚喜心情，有人笑稱「沒票也要來搭三天捷運，把歌全部聽過一輪」，也有人形容「以前團員說要讓寶藍色覆蓋世界，今天真的感受到那種想哭的感覺」。甚至有旅客表示，雖然不是粉絲，看到ELFs（官方粉絲名）在月台互相分享消息、情緒高漲，也替他們感到開心。

南韓天團Super Junior登上台北大巨蛋舉行20週年巡迴演唱會，消息一出便讓粉絲期待已久。就在開唱前夕，北捷國父紀念館站率先「應援」，有民眾發現月台廣播突然換成Super Junior的經典組曲，讓路過粉絲忍不住驚呼「真的太幸福了！」

網友曝橘子免剝皮懶人法 一票人搖頭：我寧可慢慢剝

天氣轉涼，正是橘子大量上市的季節。最近有網友在Threads上分享「橘子不用剝皮」的懶人吃法，只要橫著切一刀、從外側往中間一推，就能將果肉整段取出，影片曝光後掀起討論，不少人直呼「第一次看到這樣吃」。

泡麵加1物更好吃？他一試驚呆 網曝「關鍵原因」：少油更Q彈

台灣人愛吃泡麵，從泡法到配料都有自己的堅持。近日有網友分享一項看似「反直覺」的作法，原本只是為了降溫，沒想到意外讓麵條變得更Q彈，引發大批泡麵愛好者熱烈討論。

阿姨遊日煩惱刷卡幣別怎麼選？ 一票台灣人突湧現齊喊給建議

不少台灣人前往日本旅遊、血拚藥妝，刷卡結帳時卻常被「幣別選擇」搞得一頭霧水。近日一名網友在熊本藥妝店目睹趣味一幕，有台灣旅客面對刷卡機遲疑要選台幣還是日幣，店內其他台灣人紛紛出聲提醒「選日幣」，貼文曝光後，迅速引發熱議。

日本「1餐廳」只有男生去 大阪女驚：台灣完全不一樣

你喜歡吃牛丼嗎？一名從大阪來台工作的日本部落客Erica在Instagram發文指出，自己在日本時很少去牛丼店，因為在她心裡，牛丼店是「男生一個人去」的地方，女生一個人要有點勇氣，然而在台灣好像沒有區別。貼文發布後，許多台灣人震驚表示，「台灣的話就是好吃就好」。

人不可貌相！作家曝「隱形富豪」標配：真正有錢人都看不出來

不少人以為有錢人一定穿名牌、用精品，但現實往往相反。作家黃大米分享，她身邊朋友觀察到真正資產雄厚的人，反而喜歡低調樸素的打扮，有人每天只穿公司發的Polo衫，有人捐款千萬元卻只提著一個普通的環保購物袋，完全看不出身分背景，讓黃大米不禁直呼：「真正的有錢人，外表都看不出來！」

