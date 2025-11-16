北捷月台出現南韓天團歌曲 路過乘客驚呼：真的太幸福

南韓天團Super Junior登上台北大巨蛋舉行20週年巡迴演唱會，消息一出便讓粉絲期待已久。就在開唱前夕，北捷國父紀念館站率先「應援」，有民眾發現月台廣播突然換成Super Junior的經典組曲，讓路過粉絲忍不住驚呼「真的太幸福了！」

一名網友在Threads上分享，自己搭乘板南線抵達國父紀念館站時，除了熟悉的進站提醒外，月台同時放送Super Junior的歌曲，讓她驚呼「北捷真的變成SJ的樣子了」。隨後多名乘客也分享在月台聽見「Super Girl」、「Mr. Simple」與「Sorry, Sorry」等歌曲，興奮表示「再放我就要先在捷運站喊應援了！」

根據臺北市觀傳局貼文，Super Junior 20周年巡迴連續三天在大巨蛋開唱，因此特別規畫捷運應援彩蛋。

播放日期：11月14日至16日

播放時段：每日 13:00－23:00

播放方式：整點第一首，之後每20分鐘播下一首

除了音樂彩蛋，觀傳局也在大巨蛋周邊的人行道布置寶藍色燈飾，並在捷運中山站藝文走廊播放20周年限定影片，營造「走到哪都能遇見寶藍海」的慶祝感。

留言區湧入大量粉絲分享驚喜心情，有人笑稱「沒票也要來搭三天捷運，把歌全部聽過一輪」，也有人形容「以前團員說要讓寶藍色覆蓋世界，今天真的感受到那種想哭的感覺」。甚至有旅客表示，雖然不是粉絲，看到ELFs（官方粉絲名）在月台互相分享消息、情緒高漲，也替他們感到開心。