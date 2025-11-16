網友曝橘子免剝皮懶人法 一票人搖頭：我寧可慢慢剝

天氣轉涼，正是橘子大量上市的季節。最近有網友在Threads上分享「橘子不用剝皮」的懶人吃法，只要橫著切一刀、從外側往中間一推，就能將果肉整段取出，影片曝光後掀起討論，不少人直呼「第一次看到這樣吃」。

原PO貼文的影片示範，只需在橘子中央橫切成兩半，再以雙手由外側往內推，果瓣便能順勢分開，方便直接夾起食用。這個方法主打少剝皮、省力氣，看起來乾淨又快速。

但網友的反應卻呈現兩極，不少人坦言自己看得心驚膽顫，「他們切得這麼靠近手指，我好害怕」、「橘子一刀下去汁會滴滿桌，我寧可慢慢剝」；也有人質疑橘子品種不同，「影片裡那顆應該是橙吧？台灣的橘子一切就爆汁了」。

另一派網友則抱持好奇，認為這招可用在皮難剝的品種，「以後遇到超難剝的可以試試看」、「覺得方便，至少不用指甲掐到痛」；但仍有人覺得用刀切破壞了「儀式感」，笑稱「橘子就是要一瓣一瓣吃才滿足」。