快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

網友曝橘子免剝皮懶人法 一票人搖頭：我寧可慢慢剝

聯合新聞網／ 綜合報導
從直接剝皮到剖半切開，網友們的橘子吃法大不相同。示意圖／ingimage
從直接剝皮到剖半切開，網友們的橘子吃法大不相同。示意圖／ingimage

天氣轉涼，正是橘子大量上市的季節。最近有網友在Threads上分享「橘子不用剝皮」的懶人吃法，只要橫著切一刀、從外側往中間一推，就能將果肉整段取出，影片曝光後掀起討論，不少人直呼「第一次看到這樣吃」。

原PO貼文的影片示範，只需在橘子中央橫切成兩半，再以雙手由外側往內推，果瓣便能順勢分開，方便直接夾起食用。這個方法主打少剝皮、省力氣，看起來乾淨又快速。

但網友的反應卻呈現兩極，不少人坦言自己看得心驚膽顫，「他們切得這麼靠近手指，我好害怕」、「橘子一刀下去汁會滴滿桌，我寧可慢慢剝」；也有人質疑橘子品種不同，「影片裡那顆應該是橙吧？台灣的橘子一切就爆汁了」。

另一派網友則抱持好奇，認為這招可用在皮難剝的品種，「以後遇到超難剝的可以試試看」、「覺得方便，至少不用指甲掐到痛」；但仍有人覺得用刀切破壞了「儀式感」，笑稱「橘子就是要一瓣一瓣吃才滿足」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

橘子 水果 柑橘
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「不能動刀」怎切水果？柳橙插吸管成營養午餐詭異現象

陸男連吃幾顆橘子慘送醫！ 醫揭「高血鉀危機」嚴重恐致命

苦瓜「最營養部分」你都丟了？日專家：不只不苦 維生素C是果肉1.7倍

老齡犬貓數量漸增 新北開設長照課程提升獸醫、業者專業能力

相關新聞

網友曝橘子免剝皮懶人法 一票人搖頭：我寧可慢慢剝

天氣轉涼，正是橘子大量上市的季節。最近有網友在Threads上分享「橘子不用剝皮」的懶人吃法，只要橫著切一刀、從外側往中間一推，就能將果肉整段取出，影片曝光後掀起討論，不少人直呼「第一次看到這樣吃」。

泡麵加1物更好吃？他一試驚呆 網曝「關鍵原因」：少油更Q彈

台灣人愛吃泡麵，從泡法到配料都有自己的堅持。近日有網友分享一項看似「反直覺」的作法，原本只是為了降溫，沒想到意外讓麵條變得更Q彈，引發大批泡麵愛好者熱烈討論。

阿姨遊日煩惱刷卡幣別怎麼選？ 一票台灣人突湧現齊喊給建議

不少台灣人前往日本旅遊、血拚藥妝，刷卡結帳時卻常被「幣別選擇」搞得一頭霧水。近日一名網友在熊本藥妝店目睹趣味一幕，有台灣旅客面對刷卡機遲疑要選台幣還是日幣，店內其他台灣人紛紛出聲提醒「選日幣」，貼文曝光後，迅速引發熱議。

日本「1餐廳」只有男生去 大阪女驚：台灣完全不一樣

你喜歡吃牛丼嗎？一名從大阪來台工作的日本部落客Erica在Instagram發文指出，自己在日本時很少去牛丼店，因為在她心裡，牛丼店是「男生一個人去」的地方，女生一個人要有點勇氣，然而在台灣好像沒有區別。貼文發布後，許多台灣人震驚表示，「台灣的話就是好吃就好」。

人不可貌相！作家曝「隱形富豪」標配：真正有錢人都看不出來

不少人以為有錢人一定穿名牌、用精品，但現實往往相反。作家黃大米分享，她身邊朋友觀察到真正資產雄厚的人，反而喜歡低調樸素的打扮，有人每天只穿公司發的Polo衫，有人捐款千萬元卻只提著一個普通的環保購物袋，完全看不出身分背景，讓黃大米不禁直呼：「真正的有錢人，外表都看不出來！」

日本旅遊NG行為不要犯！阿部瑪利亞曝4方面潛規則：當心引側目

在台灣發展的日籍藝人、Youtuber阿部瑪利亞近日提醒，台灣旅客到日本旅遊時，可能要留意一些「潛規則」。她指出，像是在供應主食的店家裡「共食」（一起吃同一份餐），通常會被認為不太尊重店家，也容易引起側目，需要格外留意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。