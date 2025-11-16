泡麵加1物更好吃？他一試驚呆 網曝「關鍵原因」：少油更Q彈

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友實測在泡麵中加入冰塊，意外讓麵條變得更Q彈。示意圖／ingimage
有網友實測在泡麵中加入冰塊，意外讓麵條變得更Q彈。示意圖／ingimage

台灣人愛吃泡麵，從泡法到配料都有自己的堅持。近日有網友分享一項看似「反直覺」的作法，原本只是為了降溫，沒想到意外讓麵條變得更Q彈，引發大批泡麵愛好者熱烈討論。

原PO在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」表示，因為太太怕燙，泡好麵後都會放幾顆冰塊降溫，他以往覺得多此一舉，某天心血來潮跟著試一次，才驚覺麵條變得更緊實、有彈性，入口仍然保有熱度但不至於燙嘴，忍不住直呼「發現新天地！」

貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛解釋，這與「冰鎮麵條」的概念相同。許多人指出，煮麵後遇冷會讓澱粉收縮，因此更有嚼勁；也有人以台中知名麻油雞店來舉例，店家會在炒好的熱雞肉上倒滿冰塊降溫，肉質因此更Q彈，是老饕心照不宣的小訣竅。

至於會不會讓湯頭變淡？原PO親自回應，只要前面泡麵時水不要加太多，味道依然濃郁。有些民眾則分享自己的延伸版本，例如「先少加熱水，再用冰水或冰塊調整溫度」、「麵先撈出冰鎮再放回湯裡」，做法多元。

冰塊不僅是降溫，也可以用來吸油。有人分享，冰塊放進碗裡後，表面油脂會凝固、附著在冰上，「不想吃太油的時候很好用」，且降低湯的溫度能減少食道刺激，「太燙的食物本來就不宜常吃」。

衛福部過去就曾提醒，超過65°C的飲品與食物可能增加食道負擔，若食用時明顯燙口，就代表溫度可能偏高，需要多加注意。網友也直言：「怕燙的人真的可以試試看，至少不用邊吃邊吹得滿頭大汗。」

