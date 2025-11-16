阿姨遊日煩惱刷卡幣別怎麼選？ 一票台灣人突湧現齊喊給建議

不少台灣人前往日本旅遊、血拚藥妝，刷卡結帳時卻常被「幣別選擇」搞得一頭霧水。近日一名網友在熊本藥妝店目睹趣味一幕，有台灣旅客面對刷卡機遲疑要選台幣還是日幣，店內其他台灣人紛紛出聲提醒「選日幣」，貼文曝光後，迅速引發熱議。

原PO在Threads上表示，當時一名台灣大姐在櫃台刷卡時，困惑地嘀咕「幣別是要選哪個啦？台幣吼？」隔壁同樣是台灣人的店員，一邊幫客人結帳、一邊大聲提醒：「阿姨選日幣啦！」話聲一出，店內好幾位正在購物的台灣旅客也跟著附和，讓原PO笑稱「就像啟動了動森（動物森友會，任天堂遊戲）居民魂」。

針對為何要選「日幣」結帳，多數網友在留言區補充，這與所謂的「動態貨幣轉換」（DCC）機制有關。若在日本刷卡時選擇台幣，帳單金額通常會先被系統以較不漂亮的匯率換算成台幣，其中可能含有額外手續費；之後發卡銀行再進行一次貨幣轉換，等於多付一層成本。相較之下，直接選擇以日幣結算，再由信用卡公司依當時匯率與海外手續費計價，整體金額往往較划算。

不少曾「踩雷」的卡友也分享，自己曾因選台幣結帳，回國對帳單時才發現金額明顯偏高；也有網友提醒，部分信用卡的海外回饋是建立在「外幣消費」的前提上，若在國外改選台幣，不但可能享不到優惠，仍需支付海外手續費。綜合多方說法，不少人總結出一條簡單原則：「出國刷卡，就直接選擇當地的幣別。」