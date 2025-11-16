快訊

日本「1餐廳」只有男生去 大阪女驚：台灣完全不一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪女驚訝台灣SUKIYA不論男女老少，都會自由內用用餐。 示意圖／聯合報系資料照
大阪女驚訝台灣SUKIYA不論男女老少，都會自由內用用餐。 示意圖／聯合報系資料照

你喜歡吃牛丼嗎？一名從大阪來台工作的日本部落客Erica在Instagram發文指出，自己在日本時很少去牛丼店，因為在她心裡，牛丼店是「男生一個人去」的地方，女生一個人要有點勇氣，然而在台灣好像沒有區別。貼文發布後，許多台灣人震驚表示，「台灣的話就是好吃就好」。

Erica在影片中透露，SUKIYA、吉野家、松屋等知名日本連鎖牛丼店，在當地象徵著「好吃、便宜、快速」，消費者主要年齡約20至50歲，以男性顧客為主，主打一個人快速進去、吃飯、走人，給人的印象是「男生一個人吃的」。因為如此，為了增加來客數，店家紛紛推出新品，還推出專為女性、兒童打造的菜單。

她表示自己在台灣很喜歡一個人去SUKIYA，在日本卻只有大學在學期間去過一次，且當時是打工結束後，有男性前輩說要請客才去，而且對方也請後輩們吃過吉野家。Erica表示在台灣，牛丼店卻是女生、全家人都可以隨意、無負擔的進去。

影片讓許多台灣人看了很新奇，「原來日本男生比較會吃丼飯店嗎？好有趣，那女生平常都吃什麼店呢」、「不明白為什麼日本人會有區分什麼性別吃什麼東西，像是大叔喝珍珠奶茶怕別人看到、女生也不敢自己去吃牛丼」、「在台灣牛丼店確實男女老幼都會去吃呢」、「去東京的時候晚上忽然很想吃丼飯，我就一個人去了松屋。那時候整個店還真都是男生，還有些人一直在用眼角餘光看我」。

日本 餐廳
日本「1餐廳」只有男生去 大阪女驚:台灣完全不一樣

你喜歡吃牛丼嗎？一名從大阪來台工作的日本部落客Erica在Instagram發文指出，自己在日本時很少去牛丼店，因為在她心裡，牛丼店是「男生一個人去」的地方，女生一個人要有點勇氣，然而在台灣好像沒有區別。貼文發布後，許多台灣人震驚表示，「台灣的話就是好吃就好」。

