人不可貌相！作家曝「隱形富豪」標配：真正有錢人都看不出來

不少人以為有錢人一定穿名牌、用精品，但現實往往相反。作家黃大米分享，她身邊朋友觀察到真正資產雄厚的人，反而喜歡低調樸素的打扮，有人每天只穿公司發的Polo衫，有人捐款千萬元卻只提著一個普通的環保購物袋，完全看不出身分背景，讓黃大米不禁直呼：「真正的有錢人，外表都看不出來！」

黃大米在臉書表示，朋友口中的一名公司大哥，名下擁有多間房產，但日常穿著始終如一，永遠是公司發的Polo衫，簡單乾淨，不見任何奢華品牌；另一位任職基金會的朋友則提到，曾有多位一次捐款上千萬元的阿姨，上門領取感謝狀時，穿著就像剛去市場買菜，手上拎著環保袋，樸實到讓人難以想像她們的經濟實力。

黃大米也笑說，看來「Polo衫」跟「環保購物袋」才是真正的「帶財吉祥物」，真正的富裕族群不靠外表證明自己，反倒是那些打扮光鮮的人，實際財力未必如外表那般亮眼。

貼文曝光後，引起許多網友認同，「這是真的，我以前幫一個超級仲介寫書，她說那個穿吊嘎（無袖汗衫）、騎破腳踏車進來的，都是田僑仔（地主之子）」、「有個很有錢的親戚，她的機車坐墊還是破的」、「我姐台積電現股20張超過20年，完全沒融資，去菜市場買菜，有人問她要回收舊紙箱嗎」、「我以前在台北信義區的房東好幾間房，出門也都拿送的購物袋」、「有些有錢人是著重在吃，有些著重出國旅行，有些是看場合與群眾穿著，我個人觀察」。