日本旅遊NG行為不要犯！阿部瑪利亞曝4方面潛規則：當心引側目

在台灣發展的日籍藝人、Youtuber阿部瑪利亞近日提醒，台灣旅客到日本旅遊時，可能要留意一些「潛規則」。她指出，像是在供應主食的店家裡「共食」（一起吃同一份餐），通常會被認為不太尊重店家，也容易引起側目，需要格外留意。

阿部瑪利亞在YouTube上分享多項赴日潛規則，在交通部分，她表示搭電車或巴士時，尤其是尖峰時段，後背包最好改成揹在胸前，以免碰撞旁人；搭乘新幹線時若想調整椅背，應先提醒後座乘客，並慢慢後倒與復位，避免突然動作造成誤會或引發衝突。此外，日本計程車多為自動門或由司機開關，乘客不應自行拉門、車內也不宜大聲交談。

餐廳禮儀方面，她表示許多店家提供「お通し」（桌前小菜），象徵客人已入座並開始用餐流程，不宜頻繁起身離席；部分主食類型餐廳對「共食」較為敏感，被視為不太得體的行為。另外，日本人十分重視氣味，在狹窄空間的餐廳建議避免使用濃烈香水；結帳時則需將現金放在店家提供的托盤，而非直接遞給店員，以維持適當距離感。

至於住宿規範，她提醒前往溫泉設施前務必先淋浴清潔，浴巾與泳衣不能帶進公共浴池；泡完湯離開時，也要先擦乾身體再走回更衣區。有些溫泉會拒絕有刺青的客人，旅客應事先確認。另外，進入有榻榻米的房間時不可以穿拖鞋，因為材質難以清潔，飯店通常會特別告知。

在日常生活上，阿部瑪利亞也提到不同地區的差異：東京等關東地區搭手扶梯一般站左邊，但在關西則習慣站右邊；有些地方甚至禁止在手扶梯上行走，需要直接站定。進入電梯等密閉空間時，最好避免交談，保持安靜也是日本的禮節之一。若在人行道撐傘行走，遇到空間狹窄時，適度將雨傘收小、讓出動線，也是被視為互相尊重的表現。