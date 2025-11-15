快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

喝飲料頻率直線上升！OL嘆成「上班精神支駐」 全場共鳴：那叫鎮定劑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，以前對飲料沒特別依賴，但自從開始工作後，卻莫名變得超想喝，一週不知不覺就會喝上2、3杯。示意圖／AI生成
一名女網友分享，以前對飲料沒特別依賴，但自從開始工作後，卻莫名變得超想喝，一週不知不覺就會喝上2、3杯。示意圖／AI生成

你上班也需要來一杯手搖飲嗎？一名女網友分享，以前對飲料沒特別依賴，但自從開始工作後，卻莫名變得超想喝，一週不知不覺就會喝上2、3杯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，原本自己一個月才喝2、3杯手搖飲，但踏入職場後，壓力大到讓她一週就能喝掉2、3杯，認為手搖飲完全成了上班的精神支柱，直呼「只有我覺得開始上班之後，就會很想喝飲料嗎？」。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「那不叫飲料，那叫鎮定劑」、「不然怎麼叫續命水」、「其實妳並不是真的想喝飲料，而是需要一個救贖」、「不知道為什麼上班喝飲料就很紓壓」、「我們是每天都有飲料開團，而且有好幾天部門訂不同的店」、「下班超累，必須獎勵自己一杯飲料」、「我也是，喝白開水沒辦法止渴，喝飲料反而可以止渴」。

此外，還有部分網友指出上午、下午會搭配不同飲品，回應「早餐大冰奶、下午手搖飲，才活的下去」、「早上不喝咖啡沒辦法上班，下午不喝飲料沒辦法上班」、「續命+小確幸，早上需要一杯美式+下午一罐可樂」。

手搖飲 咖啡 職場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

50嵐最強店員！小編親揭「金吧檯手」頭銜來歷 網嗨：味道真的不一樣

車身貼1貼紙可免費領飲料「三節都有」 車主證實：傳說是真的

看到手搖飲店員做指甲、戴戒指不要買！他指衛生疑慮：趕緊換別間

50嵐甜度表藏玄機！「不要太甜=9分糖」 網笑：長知識了

相關新聞

喝飲料頻率直線上升！OL嘆成「上班精神支駐」 全場共鳴：那叫鎮定劑

你上班也需要來一杯手搖飲嗎？一名女網友分享，以前對飲料沒特別依賴，但自從開始工作後，卻莫名變得超想喝，一週不知不覺就會喝上2、3杯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

就只是商店在山坡上？九份被嫌沒特色 網友意見分歧：值得逛的不在老街

台灣人愛到日本玩，不少日本人也喜歡來台旅遊，而當中九份就是許多日本觀光客必訪景點。有一名網友發文表示，之前看到一位日本Youtuber來台灣拍旅遊影片，其中對於九份的感想竟然是「就一些商店在山坡上而已」，讓他看了也很有感。貼文引起熱議，留言區正反意見激辯。

台灣人買麵包習慣1行為 一票人坦言自己也會：莫名反射動作

麵包是日常生活中很普及也受歡迎的食物，除了麵包店林立以外，賣場、超市也可輕鬆買到。一名美食網紅「魏魏 Wei」發文表示，台灣人到麵包店買麵包時，很習慣將麵包夾「空夾」幾下，這個動作釣出了不少人的留言，大家都坦承自己真的下意識會這樣做。

車身貼1貼紙可免費領飲料「三節都有」 車主證實：傳說是真的

路上的計程車、公車車身都可看到貼著各式各樣的廣告宣傳，有一名計程車司機曾發文透露，自己的車子貼有「維大力」圖案貼紙，沒想到竟真的可以免費領取維大力飲料，讓他直呼「傳說是真的」，貼文一出讓不少人看了很羨慕。

一場颱風讓外地人好奇「宜蘭人家家戶戶都有船？」 在地人曝背後原因

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，造成宜蘭多地嚴重淹水災情，有網友就發現在宜蘭很多住戶都自備獨木舟或小船，不禁好奇地想問這難道是家家戶戶都會有的嗎？貼文引起熱議，許多在地人留言證實並解釋原因。

先觀望？大票民眾選「明年」領普發現金1萬 原因曝光

全民關注的普發1萬元現金昨日（12日）首批入帳，許多民眾一早開心收到入帳通知，社群上也掀起熱議。不過，有一名網友卻選擇「按兵不動」，自認個性隨興、屬於MBTI人格中的「P人」（Perceiving型），至今仍未登記領取，笑稱：「錢是我的跑不掉。」貼文一出引起大批網友共鳴，紛紛回應「不急，反正錢都領得到」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。