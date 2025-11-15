喝飲料頻率直線上升！OL嘆成「上班精神支駐」 全場共鳴：那叫鎮定劑

你上班也需要來一杯手搖飲嗎？一名女網友分享，以前對飲料沒特別依賴，但自從開始工作後，卻莫名變得超想喝，一週不知不覺就會喝上2、3杯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，原本自己一個月才喝2、3杯手搖飲，但踏入職場後，壓力大到讓她一週就能喝掉2、3杯，認為手搖飲完全成了上班的精神支柱，直呼「只有我覺得開始上班之後，就會很想喝飲料嗎？」。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「那不叫飲料，那叫鎮定劑」、「不然怎麼叫續命水」、「其實妳並不是真的想喝飲料，而是需要一個救贖」、「不知道為什麼上班喝飲料就很紓壓」、「我們是每天都有飲料開團，而且有好幾天部門訂不同的店」、「下班超累，必須獎勵自己一杯飲料」、「我也是，喝白開水沒辦法止渴，喝飲料反而可以止渴」。

此外，還有部分網友指出上午、下午會搭配不同飲品，回應「早餐大冰奶、下午手搖飲，才活的下去」、「早上不喝咖啡沒辦法上班，下午不喝飲料沒辦法上班」、「續命+小確幸，早上需要一杯美式+下午一罐可樂」。