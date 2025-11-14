就只是商店在山坡上？九份被嫌沒特色 網友意見分歧：值得逛的不在老街

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
九份是許多外國旅客來台必造訪的觀光景點。圖／聯合報系資料照片
九份是許多外國旅客來台必造訪的觀光景點。圖／聯合報系資料照片

台灣人愛到日本玩，不少日本人也喜歡來台旅遊，而當中九份就是許多日本觀光客必訪景點。有一名網友發文表示，之前看到一位日本Youtuber來台灣拍旅遊影片，其中對於九份的感想竟然是「就一些商店在山坡上而已」，讓他看了也很有感。貼文引起熱議，留言區正反意見激辯。

原PO在PTT發文表示，這名Youtuber在影片中透露九份超多階梯，消費也偏貴，再加上觀光客很多，拍照都要排隊，不少日本網友也留言附和說，「有點像京都清水寺商店街的低配版」、「氣氛不錯，但沒什麼特別」，讓原PO看了也很有感。

他說之前去逛九份，下雨天的時候地面又濕又滑，而不少日本人愛去的知名茶樓，根本就是被宮崎駿的「神隱少女」名氣撐起來的，也因此質疑，「是不是台灣人太愛神話九份了？外國人眼裡可能真的就一條坡上的商店街吧」。

貼文引來眾人意見分歧，有人認同原PO的看法，「老街賣的食物，87%都一樣」、「講的沒錯啊！騙觀光客罷了」、「事實，九份真的沒啥好玩」、「賣的東西根本各地都有，自嗨吹噓」、「九份交通、商品、衛生全都不行，散步看看遠山勉強還行，消費就算了吧，重點是根本與神隱少女無關，還在那邊蹭」、「那條街熱的時候很臭，下雨會淋雨」、「九份很美但沒規劃好，臭尿騷味，可怕」。

但也有網友為九份辯駁，「不是啊，人家其中之一的賣點，就是山上的小市集」、「九份真正值得逛的並不是在老街」、「像日本網友說的，清水寺商店街也是一些商店在山坡上啊」、「天氣好還是很美」、「九份能看到海欸，清水寺能嗎？」、「九份在觀光區裡面算是有差異化內容的，加上周邊茶壺山、金礦博物館都不錯」、「認真說九份夜景不錯」、「我覺得九份好看啊，跟清水寺是不一樣的景點」。

九份 日本 觀光客
