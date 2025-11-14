台灣人買麵包習慣1行為 一票人坦言自己也會：莫名反射動作

麵包是日常生活中很普及也受歡迎的食物，除了麵包店林立以外，賣場、超市也可輕鬆買到。一名美食網紅「魏魏 Wei」發文表示，台灣人到麵包店買麵包時，很習慣將麵包夾「空夾」幾下，這個動作釣出了不少人的留言，大家都坦承自己真的下意識會這樣做。

「魏魏 Wei」在Threads分享情境短片，並表示台灣人一進到麵包店裡，只要一拿起麵包夾，就很習慣先「空夾」個一兩下，就連在挑選麵包時，也會對著麵包「空夾」，影片PO出兩天，吸引了逾4.7萬人按讚並留言。

貼文引起眾人熱議，「這聲音是給麵包聽的，看它們不知道下一個會是誰被選上的緊張模樣」、「夾鹹酥雞也會夾二下，莫名的反射動作」、「但店員聽到這個聲音很躁」、「其實也可以直接關掉開門的鈴聲啦，畢竟拿到夾子都會夾兩下咔咔代表人來囉」、「認真問：這個習慣只有台灣人才有嗎？」、「這個動作沒做，都覺得不會夾麵包了」。就連全聯小編也到底下留言，「必須要空夾兩下，跟麵包宣告我的光臨」。

內行人解釋原因，「實際點來說，應該是怕不好夾，所以一定要先空夾兩下測試，因為我就拿過爆難夾的」、「我是因為以前都用鐵夾子，很容易拿到不好夾的，所以先夾兩下試試，成了習慣」、「空夾兩下是要測試夾子夾得住的程度，這樣才會知道等一下夾麵包時要用多大的力道去夾」、「有遇過夾不起麵包的夾子，所以夾個兩下是必然的」、「那個動作只是要測試看看夾子的鬆緊度」、「我也會夾兩下但不會出聲，但我夾兩下是想測試夾子的彈性，確定夾麵包的力度」。

無獨有偶，日前有其他網友在IG發文表示到滷味攤消費，看到攤子前貼著一張告示，上面寫著「注意！請您不要『咖、咖、咖』一直玩夾子，謝謝」，意指有些客人習慣拿起夾子在挑選食材時，不自覺的空夾發出聲響，因此老闆特別張貼告示提醒不要這麼做。

貼文被人轉貼分享到臉書「爆料公社」，也引來熱烈討論，不少人也表示自己下意識會這樣做，可見這個動作是許多台灣人習以為常又愛做的事。