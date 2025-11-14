車身貼1貼紙可免費領飲料「三節都有」 車主證實：傳說是真的

路上的計程車、公車車身都可看到貼著各式各樣的廣告宣傳，有一名計程車司機曾發文透露，自己的車子貼有「維大力」圖案貼紙，沒想到竟真的可以免費領取維大力飲料，讓他直呼「傳說是真的」，貼文一出讓不少人看了很羨慕。

這名計程車司機之前在Threads貼出領取飲料的照片，他表示曾聽說如果車主願意讓車子貼上維大力貼紙，就有免費飲料可以喝，原本以為只是傳說，沒想到這個傳說竟然是真的！從照片裡看到一箱又一箱的維大力飲料，一旁還有工作人員辛苦地搬運，貼文一出也引起熱議。

不少人很羨慕，也想將自己的車貼上貼紙來領取飲料，「認真嗎？我跑外送一天10～12小時在路上，我很願意全車包膜成維大力的樣子」、「一樣黃色車子也想貼，我想喝免費維大力」、「我超愛喝維大力，如果自家車貼也有嗎？」、「在哪？我可以貼」。

有網友表示家人開計程車，的確有這項福利，「很久以前就有了，小時候我爸開車計程車，貼維大力的貼紙在車上身，它就會給一箱還是兩箱，有點忘了」、「真的呀，從小就看開計程車的舅舅去抱整箱飲料回來」；還有內行人透露，「三節發放，一次一箱」、「只要你不撕掉，每逢三節再去領一箱」、「是真的，沒記錯的話三節都有，但忘記是幾箱了」、「以前是貼的當下二箱，三節還能各領一箱」。

從維大力官網可看到，廠商只將貼紙提供給合作的計程車做廣告與識別用途，並沒有提供給一般民眾索取，而且有貼維大力廣告貼紙的計程車，在三節（農曆年、端午節、中元節）可領取免費飲料。