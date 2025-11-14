一場颱風讓外地人好奇「宜蘭人家家戶戶都有船？」 在地人曝背後原因

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，造成宜蘭多地嚴重淹水災情，有網友就發現在宜蘭很多住戶都自備獨木舟或小船，不禁好奇地想問這難道是家家戶戶都會有的嗎？貼文引起熱議，許多在地人留言證實並解釋原因。

這次鳳凰颱風過境，外圍環流加上東北季風帶來的超大豪雨，讓宜蘭蘇澳、冬山等多個地方淹水相當嚴重，許多民眾都得靠著竹筏或者小船、獨木舟才能外出。有網友就在Threads發文，表示經過這次颱風才發現宜蘭幾乎家家戶戶都有獨木舟、木筏、小船，讓他覺得很新奇，想知道這些東西是每戶人家都有的嗎？

不少宜蘭在地人留言解釋確有其事，「我們家不是民宿，附近鄰居家也不是民宿，某年颱風壯圍淹大水，鄰居家生出竹筏送我姐離開去搭客運」、「聽說冬山河畔的武淵，那邊的居民蠻多人家裡都有小船」、「幾乎都會有，20幾年前宜蘭的颱風天大多會淹成這樣，小時候爸爸都會把船拿出來載我們」、「我朋友家住五結，還真的有竹筏」、「我阿嬤那邊的人說，因為那裡的人房子都在田中間，旁邊是冬山河，有時候會淹水，所以那邊的人幾乎都有」。

還有人表示，「因為宜蘭種一期水稻，當休耕時，就可以放小船在上面划，宜蘭民宿會有幾家備有獨木舟，只要有船的大部分都是民宿家裡的船，所以算是很常見的水上工具」。