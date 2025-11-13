先觀望？大票民眾選「明年」領普發現金1萬 原因曝光

全民關注的普發1萬元現金昨日（12日）首批入帳，許多民眾一早開心收到入帳通知，社群上也掀起熱議。不過，有一名網友卻選擇「按兵不動」，自認個性隨興、屬於MBTI人格中的「P人」（Perceiving型），至今仍未登記領取，笑稱：「錢是我的跑不掉。」貼文一出引起大批網友共鳴，紛紛回應「不急，反正錢都領得到」。

該名網友在Threads發文表示，自己還沒登記普發1萬元，若以MBTI人格分類來看，屬於典型的「P人」。因此在首批普發1萬開放登記時，他選擇「靜觀其變」，不急著上網填資料。他幽默寫道：「我來示範什麼叫真正的P人，就算發完這篇文，我還是不會去登記，反正錢是我的跑不掉。」

這則貼文隨即引發熱烈討論，許多尚未登記的網友紛紛留言表示贊同，認為申領期限到明年4月，時間充裕，不用搶著登記。有人笑說：「等大家領完我再去」、「明年再領也行，錢不會飛走」、「到明年4月都還能登記，急什麼？」、「直接ATM領的P人」、「什麼？這次要登記唷！！！我以為像上次，ATM按一按就有耶」。

不過，也有部分網友認為，這樣的態度與其說是「P人」，不如說是「有錢人」的表現。有人留言打趣：「那不是P人，是有錢人吧！」、「我是個缺錢的P人，已登記好」、「也是有著急用錢的P人」、「窮的P人不會忘記，例如我」、「本窮人馬上登記，窮>>>>>P」、「P人早就登記了，Poor人」。